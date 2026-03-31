«Марсель» сменит эмблему со следующего сезона. Прежняя использовалась с 2004 года

«Марсель» сменит эмблему со следующего сезона, сообщает La Provence. Ее официально представят 8 апреля. 

Прежняя эмблема клуба использовалась с 2004 года. 

Источник сообщает, что создатели эмблемы интересовались мнением болельщиков «Марселя», однако итоговый вариант не получил всеобщего одобрения. 

Изображение: x.com/GlorieuxTonio

ВАР сделал футбол лучше?
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
Будто липкой тянучкой букву М сделали. Выглядит не очень.
- Болельщики Марселя, вам нравится новый вариант эмблемы?
- Нет.
- Да и пофиг.

Как-то так это было.
Интер: «только точь в точь не списывай»
девочки маркетологи постарались
Вообще нет. Тут скорее чувствуется рука Артемия Лебедева.
