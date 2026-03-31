У отеля сборной Турции в Приштине запускали фейерверки перед матчем с Косово. Полиция задержала двух человек
У отеля сборной Турции запускали фейерверки ночью перед матчем с Косово.
Сегодня Косово и Турция сыграют в финальном стыком матче за право выступить на ЧМ-2026.
По сообщениям NTVSpor и других турецких медиа, вчера поздним вечером в Приштине возле отеля, где остановилась турецкая сборная, были запущены фейерверки.
На место приехали полицейские, которые задержали двух человек.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: NTVSpor
Косовары гостеприимные - круглосуточно туркам рады 🧐☝️🤬
