У отеля сборной Турции в Приштине запускали фейерверки перед матчем с Косово. Полиция задержала двух человек

У отеля сборной Турции запускали фейерверки ночью перед матчем с Косово.

Сегодня Косово и Турция сыграют в финальном стыком матче за право выступить на ЧМ-2026 .

По сообщениям NTVSpor и других турецких медиа, вчера поздним вечером в Приштине возле отеля, где остановилась турецкая сборная, были запущены фейерверки.

На место приехали полицейские, которые задержали двух человек.