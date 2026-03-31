  • Дасаев о голкиперах РПЛ: «Нынешние не прыгают, на выходах не играют, ничего не делают – что это за вратарь? Я хорошо играл на выходах, начинал атаки. А сейчас играют как пойдет»
Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев раскритиковал вратарей Мир РПЛ.

«Лучшие вратари РПЛ? Нет того, кто хоть как-то выделяется. Они пока все одинаковые. Нет того, кто мне сейчас нравится. Нынешние вратари не прыгают, на выходах не играют, ничего не делают – что это за вратарь?

Меня вот отличало то, что я хорошо играл на выходах, хорошо начинал атаки. А сейчас они просто играют в воротах как пойдет: что дальние мячи, что на выходах – практически не играют. Для меня это плохой знак.

В нашем поколении каждый вратарь высшей лиги мог играть в сборной – была очень большая конкуренция. Да, многие вратари играли на выходах не на таком уровне, как я, но они играли и старались – держали вратарский уровень. Это признавал весь мир. Мне мексиканский вратарь говорил, что советская школа вратарей была лучшей в мире. Надо задуматься тем, кто тренирует», – заявил Дасаев.

Мостовой другом обзавелся что ли
Судя по годам,Дасаев был тренером(вратарей) Максименко,оба с 13 по 16 годы находились в молодежной команде и почему же тогда Ринат не научил его всему ?
Да потому что необучаемый он
Дасаев от Ван Бастена пропускал , а нынешние вратари против любителей пропускают , все верно мужик говорит!
При всем уважении к Дасаеву, но от Ван Бастена он между рук пустил - топ вратарь такие мячи должен намертво забирать
Любой вратарь может ошибиться. Кан в финале с бразильцами тоже ошибся. Буффон, Касильяс тоже ошибались
И трава зеленее была..
И бабы мускулистее. 😁
И с болтом!
возможно. но Ринат с пеналями не дружил, стенку ставить плохо умел, да и боялся идти в стык с нападающим, практически всегда прыгал на мяч ногами вперед, а не играл на перехват руками.
Мне 59. Я отлично помню, как играл Дасаев...
Ну так себе, привозил периодически.
Да, раньше было лучше. Вратарям и нападающие не нужны были, друг другу били через поле, один забивали, а второй отбивали так, как ни один вратарь нынешний не умеет. А один северокорейский баскетболист говорил мне, что советская школа санок лучшая в мире.
Хоть один адекват на ветке ☝️🤬
Лучше бы в 88 прыгнул нормально
От Москвы до Гималаев..лучше всех- Ринат Дасаев!
Лучше всех Лёва Яшин!!!!!!! А Сафонов дурак , ни какой школы вратарской , я отталкиваюсь от советской школы! Сам играл профессионально у нас во второй лиги , потом уехал Динамо Самарканд , два года отыграл , дошло до того что за заборную Узбекистана предлагали , но должен взять их нее гражданство . Если бы взял 40% налога вычли! А 90е годы играли что бы семью прокормить !!! Я вратарь СССР! Школа Арсенал Тула ! 3 марта исполнилось 55!
Лёва Яшин!!!!!!!!!!
Метит на царя Александра.
