Дасаев: нынешние голкиперы в РПЛ ничего не делают – что это за вратарь?.

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев раскритиковал вратарей Мир РПЛ .

«Лучшие вратари РПЛ? Нет того, кто хоть как-то выделяется. Они пока все одинаковые. Нет того, кто мне сейчас нравится. Нынешние вратари не прыгают, на выходах не играют, ничего не делают – что это за вратарь?

Меня вот отличало то, что я хорошо играл на выходах, хорошо начинал атаки. А сейчас они просто играют в воротах как пойдет: что дальние мячи, что на выходах – практически не играют. Для меня это плохой знак.

В нашем поколении каждый вратарь высшей лиги мог играть в сборной – была очень большая конкуренция. Да, многие вратари играли на выходах не на таком уровне, как я, но они играли и старались – держали вратарский уровень. Это признавал весь мир. Мне мексиканский вратарь говорил, что советская школа вратарей была лучшей в мире. Надо задуматься тем, кто тренирует», – заявил Дасаев.