Решение о проведении матча «Нефтехимик» – «Факел» примут власти Татарстана. В Нижнекамске после взрыва на химзаводе отменены все массовые мероприятия

Решение о проведении матча «Нефтехимик» – «Факел» примут власти Татарстана .

Решение о проведении перенесенного матча «Нефтехимика » против «Факела » после трагедии в Нижнекамске примут власти Республики Татарстан.

Об этом сообщил директор нижнекамского клуба Валерий Калачев.

Сегодня, 31 марта, на заводе «Нижнекамскнефтехим» произошел взрыв – по официальным данным, погибли два человека, несколько десятков пострадали. В Нижнекамске отменили все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия.

1 апреля должен состояться матч 23-го тура Лиги PARI между «Нефтехимиком» и «Факелом», который был перенесен с 8 марта из-за мороза.

«Пока отмены игры не было. Мы на связи с администрацией республики и лигой. Сейчас на заводе идут мероприятия, связанные с ликвидацией последствий взрыва. Никто не может в данный момент оценить последствия. Решение будет приниматься на уровне властей республики», – сказал Калачев.