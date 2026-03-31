  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Решение о проведении матча «Нефтехимик» – «Факел» примут власти Татарстана. В Нижнекамске после взрыва на химзаводе отменены все массовые мероприятия
0

Решение о проведении перенесенного матча «Нефтехимика» против «Факела» после трагедии в Нижнекамске примут власти Республики Татарстан.

Об этом сообщил директор нижнекамского клуба Валерий Калачев.

Сегодня, 31 марта, на заводе «Нижнекамскнефтехим» произошел взрыв – по официальным данным, погибли два человека, несколько десятков пострадали. В Нижнекамске отменили все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия.

1 апреля должен состояться матч 23-го тура Лиги PARI между «Нефтехимиком» и «Факелом», который был перенесен с 8 марта из-за мороза.

«Пока отмены игры не было. Мы на связи с администрацией республики и лигой. Сейчас на заводе идут мероприятия, связанные с ликвидацией последствий взрыва. Никто не может в данный момент оценить последствия. Решение будет приниматься на уровне властей республики», – сказал Калачев.

ВАР сделал футбол лучше?10982 голоса
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoНефтехимик
logoФакел
logoПервая лига
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
