  • «МЮ» – как кладбище, Роджерсу не стоит переходить туда или в «Челси». «Астон Вилла» сейчас лучше». Экс-форвард сборной Уэльса Сондерс о Моргане
«МЮ» – как кладбище, Роджерсу не стоит переходить туда или в «Челси». «Астон Вилла» сейчас лучше». Экс-форвард сборной Уэльса Сондерс о Моргане

Сондерс: Роджерсу не стоит переходить в «МЮ» или «Челси», «Астон Вилла» лучше.

Бывший нападающий «Астон Виллы» и сборной Уэльса Дин Сондерс высказался о возможном уходе Моргана Роджерса из бирмингемского клуба. 

«Морган Роджерс – классный игрок. Для такого крупного футболиста он отлично ведет мяч и хорошо действует в ограниченном пространстве. Он всегда сохраняет мяч, выходит из сложных ситуаций и при этом умеет забивать.

Честно говоря, я не думаю, что Роджерсу стоит куда-то уходить, но могу представить эти разговоры, когда Унаи Эмери вызывает его к себе. Роджерс спрашивает Эмери, кого «Астон Вилла» собирается подписывать. Он скажет: «Если вы хотите, чтобы я остался, кого мы покупаем? Мы закупаемся в Lidl (немецкая сеть супермаркетов – Спортс’‘) или в дорогом магазине?»

Команде нужны игроки, если она хочет сделать следующий шаг. Их возможности были ограничены правилами финансового фэйр-плей, но владельцы должны подписывать футболистов, если хотят выйти на новый уровень. Почему они не подписали Хулиана Альвареса? Им нужны такие игроки. Почему они не подписывают лучших футболистов в мире?

Они играют три раза в неделю, и состав выступает исключительно хорошо, хотя этого особо не ожидали, но они должны делать еще больше.

Его имя связывают с «Манчестер Юнайтед» и «Челси», но «Астон Вилла» сейчас лучше обеих этих команд. Я бы не рекомендовал ему переходить туда. Мы видим, что происходит, когда ты переходишь в «Манчестер Юнайтед» – это словно кладбище.

Похоже, что они движутся в правильном направлении и избавились от многих игроков с плохим отношением к делу, но им пришлось сначала достичь самого дна. Теперь они могут подписывать футболистов, которые действительно хотят играть, даже когда холодно», – сказал Сондерс. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
В МЮ есть Бруну, а в Челси Палмер. Зачем Роджерсу идти туда? Он же не классический вингер, чтобы бегать по флангу
В МЮ есть Бруну, а в Челси Палмер. Зачем Роджерсу идти туда? Он же не классический вингер, чтобы бегать по флангу
ну да, он десятка
ясно понятно
Все равно продадут !
Они лучшего игрока в Рому продали !
