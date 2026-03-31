Серхио Агуэро: «С приходом Месси в МЛС все разделилось на «до» и «после» – каждый стадион, где он играет, переполнен. Лео дал лиге толчок для роста»

Агуэро: с приходом Месси в МЛС все разделилось на «до» и «после».

Экс-форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро заявил, что переход Лионеля Месси в «Интер Майами » поспособствовал развитию МЛС .

«Несомненно, это впечатляет. Думаю, с приездом Лео в МЛС все разделилось на «до» и «после». Сейчас «Интер Майами» – самый дорогой клуб. Не говоря уже о том, что это значит для болельщиков. Каждый стадион, на котором он играет, переполнен, болельщики наслаждаются его игрой.

Месси дал МЛС толчок, необходимый для роста и утверждения среди других лиг», – сказал Агуэро.