Серхио Агуэро: «С приходом Месси в МЛС все разделилось на «до» и «после» – каждый стадион, где он играет, переполнен. Лео дал лиге толчок для роста»
Экс-форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро заявил, что переход Лионеля Месси в «Интер Майами» поспособствовал развитию МЛС.
«Несомненно, это впечатляет. Думаю, с приездом Лео в МЛС все разделилось на «до» и «после». Сейчас «Интер Майами» – самый дорогой клуб. Не говоря уже о том, что это значит для болельщиков. Каждый стадион, на котором он играет, переполнен, болельщики наслаждаются его игрой.
Месси дал МЛС толчок, необходимый для роста и утверждения среди других лиг», – сказал Агуэро.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
футбола итак слишком много стало