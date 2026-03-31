  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Серхио Агуэро: «С приходом Месси в МЛС все разделилось на «до» и «после» – каждый стадион, где он играет, переполнен. Лео дал лиге толчок для роста»
4

Экс-форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро заявил, что переход Лионеля Месси в «Интер Майами» поспособствовал развитию МЛС.

«Несомненно, это впечатляет. Думаю, с приездом Лео в МЛС все разделилось на «до» и «после». Сейчас «Интер Майами» – самый дорогой клуб. Не говоря уже о том, что это значит для болельщиков. Каждый стадион, на котором он играет, переполнен, болельщики наслаждаются его игрой.

Месси дал МЛС толчок, необходимый для роста и утверждения среди других лиг», – сказал Агуэро.

ВАР сделал футбол лучше?11225 голосов
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
logoЛионель Месси
logoСерхио Агуэро
logoСборная Аргентины по футболу
logoМЛС
logoИнтер Майами
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Лучший игрок в истории пришел в абсолютно худшую команду лиги и сделал их чемпионами:) Величайший!:)
Сердечный инвалид опять выходит на связь
Яйца Агуэро - где они сейчас?
да ладно кому этот чемпионат нуженэ
футбола итак слишком много стало
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
34 группы фанатов «Ланса» потребовали отменить перенос матча с «ПСЖ»: «Наша игра используется как разменная монета для удовлетворения европейских амбиций «ПСЖ» – немыслимо»
14 минут назад
Товарищеский матч. Россия играет с Мали. Головин, Глушенков, Кисляк и Агкацев в старте. Онлайн-трансляция
30 минут назадLive
Дасаев о голкиперах РПЛ: «Нынешние не прыгают, на выходах не играют, ничего не делают – что это за вратарь? Я хорошо играл на выходах, начинал атаки. А сейчас играют как пойдет»
41 минуту назад
«МЮ» – как кладбище, Роджерсу не стоит переходить туда или в «Челси». «Астон Вилла» сейчас лучше». Экс-форвард сборной Уэльса Сондерс о Моргане
50 минут назад
Фильм «Зенит Навсегда» – о столетней истории петербургского клуба. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 16:30Реклама
ЦСКА признал игроком месяца болельщиков: «Вы верили в команду в самый трудный час». Клуб проиграл 4 из 6 матчей в марте
сегодня, 16:23
Де Дзерби о «Тоттенхэме»: «Один из крупнейших и самых статусных клубов мира. Приоритет – подняться в таблице АПЛ»
сегодня, 16:14
Президент ФИФА Инфантино: «Иран будет на чемпионате мира. Матчи будут сыграны там, где должны. Я счастлив»
сегодня, 15:59
«Тоттенхэм» объявил о назначении Де Дзерби
сегодня, 15:50
Глушенков, Агкацев, Воробьев, 4 игрока ЦСКА – в старте сборной России на матч с Мали. Головин – капитан
сегодня, 15:41
Ко всем новостям
Последние новости
Мартынович о Сперцяне: «Надо уезжать в Европу, чтобы прогрессировать. Возможно, Эдик и не против пойти в среднюю команду, но Галицкий хочет для него другого будущего»
5 минут назад
Экс-директор «Ливерпуля» Перслоу о бесплатном уходе Салаха: «Люди надеялись, что он станет новым Роналду, но не нашлось клуба, который заплатил бы миллионы фунтов. Мо резко потерял форму»
9 минут назад
Карпин о Сильянове в центре обороны: «У нас нехватка центральных защитников. Сначала вылетел Осипенко, потом Дивеев»
18 минут назад
«Марсель» сменит эмблему со следующего сезона. Прежняя использовалась с 2004 года
27 минут назадФото
У отеля сборной Турции в Приштине запускали фейерверки перед матчем с Косово. Полиция задержала двух человек
30 минут назад
Решение о проведении матча «Нефтехимик» – «Факел» примут власти Татарстана. В Нижнекамске после взрыва на химзаводе отменены все массовые мероприятия
35 минут назад
Гаттузо перед матчем с Боснией: «Больше всех выхода Италии на ЧМ хотят сами игроки. Некоторые готовы отдать жизнь и душу ради этого»
56 минут назад
Митрюшкин о сезоне «Локомотива»: «Хотелось завоевать Кубок, но вылетели, к сожалению – это футбол, ничего не поделать. Каждый футболист хочет выиграть все, что возможно»
сегодня, 16:29
Глава FFF на вопрос о тренере сборной Франции: «Я уже все сказал, обозначил период и примерно описал профиль. Нужно дождаться окончания чемпионата мира»
сегодня, 16:28
Ван дер Варт о смене игроками спортивного гражданства: «Те, кто недостаточно хорош для Нидерландов, будут играть за Марокко. В сборной хотел видеть только Зиеша»
сегодня, 16:19
Рекомендуем