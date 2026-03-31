  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Гаттузо перед матчем с Боснией: «Больше всех выхода Италии на ЧМ хотят сами игроки. Некоторые готовы отдать жизнь и душу ради этого»
Гаттузо перед матчем с Боснией: «Больше всех выхода Италии на ЧМ хотят сами игроки. Некоторые готовы отдать жизнь и душу ради этого»

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался перед матчем с Боснией и Герцеговиной.

Сегодня итальянцы встретятся с боснийцами в финальном стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2026.

«Сегодня у нас важный матч, и мы хорошо подготовились, полностью осознавая, что играем против техничной и физически сильной команды. От нас потребуется великолепный матч.

Больше всех выхода Италии на чемпионат мира хотят сами игроки сборной. Если результата не будет, они будут молча страдать. Могу вас заверить, они сделают все возможное. Некоторые готовы отдать жизнь и душу ради достижения этой цели.

Босния – сильная команда. У них есть сильные и слабые стороны, но они хитры. Нам нужно сосредоточиться на своей игре. Мы должны выстоять в первые 10-15 минут и отвечать ударом на удар.

Нам нужно будет держаться и терпеть. Наши соперники совершают много фолов, в среднем примерно на десять больше за матч, чем мы, и нам нужно будет действовать умно, чтобы не реагировать, потому что у арбитра [Клемана Тюрпена] большой опыт. Ему не нравятся протесты, поэтому нам нужно быть осторожными, потому что матч также строится на этом аспекте», – сказал Гаттузо.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Football Italia
logoСборная Италии по футболу
Клеман Тюрпен
logoсерия А Италия
logoсборная Боснии и Герцеговины по футболу
logoсудьи
logoквалификация ЧМ-2026. Стыковые матчи
logoЧМ-2026
logoДженнаро Гаттузо
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
С Македонией уже видимо и жизнь, и душу отдали как раз, что аж отъехали.. Может лучше выйти и на классе победить? Какой бы не была сейчас Италия, но класс игроков у неё всë-равно выше, чем у Боснии и Уэльса, а проехать мимо третьего ЧМ это уже совсем катастрофа
Физрука от тренера всегда отличает высокопарный бред в интервью.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Доннарумма о матче с Боснией: «Есть напряжение и волнение, но мы должны выложиться на поле. Было больно пропустить два ЧМ – Италия заслуживает вернуться»
вчера, 21:47
Тренер Боснии о матче с Италией: «Мы припаркуем автобус, если забьем первыми, если они – припаркуем на другом конце поля. Нам нужен план А, B и С, они могут застать нас врасплох»
вчера, 15:12
Джеко о праздновании итальянцами победы Боснии: «Что-то не так, если такая команда, как Италия, боится Уэльса. Возможно, нам тоже стоит сделать выводы»
вчера, 10:20
Рекомендуем
Главные новости
34 группы фанатов «Ланса» потребовали отменить перенос матча с «ПСЖ»: «Наша игра используется как разменная монета для удовлетворения европейских амбиций «ПСЖ» – немыслимо»
10 минут назад
Товарищеский матч. Россия играет с Мали. Головин, Глушенков, Кисляк и Агкацев в старте. Онлайн-трансляция
26 минут назадLive
Дасаев о голкиперах РПЛ: «Нынешние не прыгают, на выходах не играют, ничего не делают – что это за вратарь? Я хорошо играл на выходах, начинал атаки. А сейчас играют как пойдет»
37 минут назад
«МЮ» – как кладбище, Роджерсу не стоит переходить туда или в «Челси». «Астон Вилла» сейчас лучше». Экс-форвард сборной Уэльса Сондерс о Моргане
46 минут назад
Фильм «Зенит Навсегда» – о столетней истории петербургского клуба. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 16:30Реклама
ЦСКА признал игроком месяца болельщиков: «Вы верили в команду в самый трудный час». Клуб проиграл 4 из 6 матчей в марте
сегодня, 16:23
Де Дзерби о «Тоттенхэме»: «Один из крупнейших и самых статусных клубов мира. Приоритет – подняться в таблице АПЛ»
сегодня, 16:14
Президент ФИФА Инфантино: «Иран будет на чемпионате мира. Матчи будут сыграны там, где должны. Я счастлив»
сегодня, 15:59
«Тоттенхэм» объявил о назначении Де Дзерби
сегодня, 15:50
Глушенков, Агкацев, Воробьев, 4 игрока ЦСКА – в старте сборной России на матч с Мали. Головин – капитан
сегодня, 15:41
Ко всем новостям
Последние новости
Мартынович о Сперцяне: «Надо уезжать в Европу, чтобы прогрессировать. Возможно, Эдик и не против пойти в среднюю команду, но Галицкий хочет для него другого будущего»
1 минуту назад
Экс-директор «Ливерпуля» Перслоу о бесплатном уходе Салаха: «Люди надеялись, что он станет новым Роналду, но не нашлось клуба, который заплатил бы миллионы фунтов. Расставание устраивает обе стороны»
5 минут назад
Карпин о Сильянове в центре обороны: «У нас нехватка центральных защитников. Сначала вылетел Осипенко, потом Дивеев»
14 минут назад
«Марсель» сменит эмблему со следующего сезона. Прежняя использовалась с 2004 года
23 минуты назадФото
У отеля сборной Турции в Приштине запускали фейерверки перед матчем с Косово. Полиция задержала двух человек
26 минут назад
Решение о проведении матча «Нефтехимик» – «Факел» примут власти Татарстана. В Нижнекамске после взрыва на химзаводе отменены все массовые мероприятия
31 минуту назад
Серхио Агуэро: «С приходом Месси в МЛС все разделилось на «до» и «после» – каждый стадион, где он играет, переполнен. Лео дал лиге толчок для роста»
49 минут назад
Митрюшкин о сезоне «Локомотива»: «Хотелось завоевать Кубок, но вылетели, к сожалению – это футбол, ничего не поделать. Каждый футболист хочет выиграть все, что возможно»
сегодня, 16:29
Глава FFF на вопрос о тренере сборной Франции: «Я уже все сказал, обозначил период и примерно описал профиль. Нужно дождаться окончания чемпионата мира»
сегодня, 16:28
Ван дер Варт о смене игроками спортивного гражданства: «Те, кто недостаточно хорош для Нидерландов, будут играть за Марокко. В сборной хотел видеть только Зиеша»
сегодня, 16:19
Рекомендуем