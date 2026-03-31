Гаттузо перед матчем с Боснией: «Больше всех выхода Италии на ЧМ хотят сами игроки. Некоторые готовы отдать жизнь и душу ради этого»

Гаттузо о сборной Италии: некоторые готовы отдать жизнь и душу ради ЧМ.

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался перед матчем с Боснией и Герцеговиной.

Сегодня итальянцы встретятся с боснийцами в финальном стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2026 .

«Сегодня у нас важный матч, и мы хорошо подготовились, полностью осознавая, что играем против техничной и физически сильной команды. От нас потребуется великолепный матч.

Больше всех выхода Италии на чемпионат мира хотят сами игроки сборной. Если результата не будет, они будут молча страдать. Могу вас заверить, они сделают все возможное. Некоторые готовы отдать жизнь и душу ради достижения этой цели.

Босния – сильная команда. У них есть сильные и слабые стороны, но они хитры. Нам нужно сосредоточиться на своей игре. Мы должны выстоять в первые 10-15 минут и отвечать ударом на удар.

Нам нужно будет держаться и терпеть. Наши соперники совершают много фолов, в среднем примерно на десять больше за матч, чем мы, и нам нужно будет действовать умно, чтобы не реагировать, потому что у арбитра [Клемана Тюрпена ] большой опыт. Ему не нравятся протесты, поэтому нам нужно быть осторожными, потому что матч также строится на этом аспекте», – сказал Гаттузо.