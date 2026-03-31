  • Глава FFF на вопрос о тренере сборной Франции: «Я уже все сказал, обозначил период и примерно описал профиль. Нужно дождаться окончания чемпионата мира»
0

Глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло отказался отвечать на вопрос о будущем тренере сборной Франции. 

Ранее глава FFF заявил, что «уже знает» имя преемника Дидье Дешама, который покинет свой пост после ЧМ-2026. Сообщалось, что федерация устно договорилась с Зинедином Зиданом

«Я больше не высказываюсь по теме главного тренера. Я уже все сказал. Я обозначил период и примерно описал профиль. Теперь нужно дождаться окончания чемпионата мира, чтобы снова обсудить этот вопрос», – сказал Диалло. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
Материалы по теме
Место Шевалье в сборной Франции на ЧМ-2026 может оказаться под вопросом. В штабе считают, что вратарю, не игравшему за «ПСЖ» с января, не хватает уверенности
сегодня, 09:14
Дюгарри о Франции на ЧМ-2026: «У нас лучшая сборная в индивидуальном плане. Эти отдельные игроки начинают находить взаимопонимание. Наблюдать за их игрой – удовольствие»
вчера, 18:48
Тимощук о Дугласе в сборной Бразилии: «С Винисиусом на фланге не всегда сыграешь так остро, как в «Зените», но выглядел уверенно с Францией. Радует востребованность наших игроков»
вчера, 17:41
ЦСКА признал игроком месяца болельщиков: «Вы верили в команду в самый трудный час». Клуб проиграл 4 из 6 матчей марта
6 минут назад
Президент ФИФА Инфантино: «Иран будет на чемпионате мира. Матчи будут сыграны там, где должны. Я счастлив»
30 минут назад
«Тоттенхэм» объявил о назначении Де Дзерби
39 минут назад
Глушенков, Агкацев, Воробьев, 4 игрока ЦСКА – в старте сборной России на матч с Мали. Головин – капитан
48 минут назад
Товарищеский матч. Россия сыграет с Мали. Головин, Глушенков, Кисляк и Агкацев в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
50 минут назад
Де Дзерби готов тренировать «Тоттенхэм» в Чемпионшипе. В контракте нет пункта о расторжении в случае вылета из АПЛ
сегодня, 15:29
ФИФА объявила о начале тестирования «офсайда Венгера» и системы тренерских запросов в Канаде. Венгер допускает, что новый офсайд поспособствует атакующему футболу
сегодня, 15:15
Вспомните, кто играл и в «Барселоне», и в «Монако» в этом веке? Угадывайте игроков прибрежных городов в ежедневной игре Три на три
сегодня, 15:00Тесты и игры
«Недаром в песне Пахмутовой поется «О спорт, ты – мир!» Конфликт окончился рукопожатием». Адвокат Смолова о примирении футболиста с пострадавшим в драке в «Кофемании»
сегодня, 15:00
«Ньюкасл» рискует получить штраф за нарушение финансовых правил УЕФА. Клуб не может использовать прибыль, полученную от продажи права аренды стадиона дочерней компании
сегодня, 14:58
Ван дер Варт о смене игроками спортивного гражданства: «Те, кто недостаточно хорош для Нидерландов, будут играть за Марокко. В сборной хотел видеть только Зиеша»
10 минут назад
Де Дзерби о «Тоттенхэме»: «Один из крупнейших и самых статусных клубов мира. Приоритет – подняться в таблице АПЛ»
15 минут назад
Чистый убыток «Крыльев» за 2025-й – 628,9 млн рублей. Падение в сравнении с 2024 годом – 405,6%
20 минут назад
Товарищеские матчи. Англия примет Японию, Испания – Египет, Аргентина против Замбии, Иран забил 5 голов Коста-Рике
27 минут назадLive
Лига наций. Стыковые матчи. Латвия встречается с Гибралтаром в ответной игре, Люксембург против Мальты
28 минут назадLive
Зарплата Онана в «МЮ» увеличится в случае выхода клуба в еврокубки. Вратарь проводит сезон «Трабзонспоре», но хочет побороться за место в составе манкунианцев (ESPN)
сегодня, 14:43
Геннадий Орлов: «У «Зенита» два европейских кубка. «Спартак» – хорошая команда, но европейский кубок ни разу не выигрывал»
сегодня, 14:30
Николай Наумов: «Зенит» покупает дорогущих Джонов, а забивает Соболев. Александр выиграет конкуренцию у Дурана, думаю. Чем больше Семак будет ему доверять, тем больше уверенности»
сегодня, 14:20
Вратарь «МЮ» Ламменс: «Кэррик умеет ясно объяснять. Иногда тренеры придумывают сложные схемы, некоторые футболисты не включаются в игру, всем сложно выйти на один уровень»
сегодня, 14:15
Александр Тихонов о российском футболе: «Его называют пилорамой в спортивных кругах – деньги пилят, результата нет. Он закончился для меня, когда Палыч ушел»
сегодня, 14:01
