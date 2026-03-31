Глава FFF на вопрос о тренере сборной Франции: «Я уже все сказал, обозначил период и примерно описал профиль. Нужно дождаться окончания чемпионата мира»
Глава FFF на вопрос о тренере сборной Франции: я уже все сказал.
Глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло отказался отвечать на вопрос о будущем тренере сборной Франции.
Ранее глава FFF заявил, что «уже знает» имя преемника Дидье Дешама, который покинет свой пост после ЧМ-2026. Сообщалось, что федерация устно договорилась с Зинедином Зиданом.
«Я больше не высказываюсь по теме главного тренера. Я уже все сказал. Я обозначил период и примерно описал профиль. Теперь нужно дождаться окончания чемпионата мира, чтобы снова обсудить этот вопрос», – сказал Диалло.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
