Глава FFF на вопрос о тренере сборной Франции: «Я уже все сказал, обозначил период и примерно описал профиль. Нужно дождаться окончания чемпионата мира»

Глава FFF на вопрос о тренере сборной Франции: я уже все сказал.

Глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло отказался отвечать на вопрос о будущем тренере сборной Франции.

Ранее глава FFF заявил, что «уже знает» имя преемника Дидье Дешама , который покинет свой пост после ЧМ-2026 . Сообщалось, что федерация устно договорилась с Зинедином Зиданом .

«Я больше не высказываюсь по теме главного тренера. Я уже все сказал. Я обозначил период и примерно описал профиль. Теперь нужно дождаться окончания чемпионата мира, чтобы снова обсудить этот вопрос», – сказал Диалло.