  • Митрюшкин о сезоне «Локомотива»: «Хотелось завоевать Кубок, но вылетели, к сожалению – это футбол, ничего не поделать. Каждый футболист хочет выиграть все, что возможно»
Капитан «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался о возможном отсутствии трофеев по итогам сезона.

Железнодорожники занимают 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 5 очков после 22 туров. «Локомотив» вылетел из FONBET Кубка России, уступив «Крыльям Советов» по пенальти в 1-м раунде полуфинала Пути регионов.

– Получается, что после вылета из Кубка все силы будут брошены на борьбу за чемпионство. На вас не давит, что болельщики из года в год ждут трофей, но у команды все никак не получается его завоевать?

– Если говорить про давление, то нет. Каждый футболист – профессионал, и он хочет выиграть все, что возможно, набрать максимум очков и завоевать максимальное количество трофеев.

Конечно, нам хотелось завоевать Кубок в этом году и забраться в РПЛ как можно выше. К сожалению, из Кубка вылетели. Но это футбол, ничего не поделать, – сказал Митрюшкин.

В воскресенье «Локомотив» сыграет со «Спартаком» в гостях в рамках 23-го тура РПЛ.

ВАР сделал футбол лучше?
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
