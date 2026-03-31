  ЦСКА признал игроком месяца болельщиков: «Вы верили в команду в самый трудный час». Клуб проиграл 4 из 6 матчей в марте
ЦСКА признал болельщиков игроком месяца.

В ЦСКА объявили, что лучшим игроком клуба в марте выбраны его болельщики.

«Единогласно лучшим был признан игрок под номером 12 – болельщики ПФК ЦСКА!

Вы верили в команду в самый трудный час, вы оказывали фантастическую поддержку весь месяц, и особенно ярко болели в матчах с «Краснодаром». Вы добирались на гостевые сектора, несмотря на все сложности в перелетах 🙏🏻.

Этот приз по праву ваш 👏🏻», – говорится в сообщении клуба.

В марте ЦСКА провел 6 матчей во всех турнирах, выиграв два из них. Остальные четыре были проиграны.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал ЦСКА
Больше не проигрывайте
Ответ vc2g2snnkn
Больше не проигрывайте
Сейчас каждый матч как финал.
И чтоб это было в последний раз!!!
Ответ Юрий Король
И чтоб это было в последний раз!!!
Ещё такое будет и не раз
Бгг
Когда некого выбрать)
логично, если команда валится
Ангрю бердс счастлив
Душевно. Такая практика должна продолжаться))
Очень рад, что понимаете кому тут в последние дни было по-настоящему плохо. Спасибо.
Зенит признал игроком месяца судью.
