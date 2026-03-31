ЦСКА признал игроком месяца болельщиков: «Вы верили в команду в самый трудный час». Клуб проиграл 4 из 6 матчей в марте

ЦСКА признал болельщиков игроком месяца.

В ЦСКА объявили, что лучшим игроком клуба в марте выбраны его болельщики.

«Единогласно лучшим был признан игрок под номером 12 – болельщики ПФК ЦСКА !

Вы верили в команду в самый трудный час, вы оказывали фантастическую поддержку весь месяц, и особенно ярко болели в матчах с «Краснодаром». Вы добирались на гостевые сектора, несмотря на все сложности в перелетах 🙏🏻.

Этот приз по праву ваш 👏🏻», – говорится в сообщении клуба.

В марте ЦСКА провел 6 матчей во всех турнирах, выиграв два из них. Остальные четыре были проиграны.