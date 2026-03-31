  • Чистый убыток «Крыльев» за 2025-й – 628,9 млн рублей. Падение в сравнении с 2024 годом – 405,6%
Чистый убыток «Крыльев» за 2025-й – 628,9 млн рублей. Падение в сравнении с 2024 годом – 405,6%

У «Крыльев» более 600 млн рублей убытков за 2025 год.

Чистый убыток «Крыльев Советов» за 2025 год составил 628,9 млн рублей, следует из финансового отчета самарского клуба. 

Годом ранее была зафиксирована чистая прибыль в 205,8 млн рублей. Падение в сравнении с 2024 годом составило 405,6%.

В нынешнем сезоне Мир РПЛ «Крылья Советов» идут на 13-й строчке с 21 очком после 22 туров. 

Глава «Крыльев»: «Бюджет увеличится, поскольку хочется иметь в составе высококлассных игроков, как у «Динамо»

Источник: «РИА Новости»
7 млн$, вообще небольшой убыток.
Ответ Ростовский
7 млн$, вообще небольшой убыток.
У вас в долларах зарплата?
Ответ Ростовский
7 млн$, вообще небольшой убыток.
Доллар грязная зелёная вонючая бумажка. Тьфу
Хорошо погуляли!!!
А не у Крыльев ли спрашивал Михаил Михайлович — что вы воруете с убытков? Воруйте с прибылей.
Объективно, но мелковато.
Шикарный клуб превратился в Прибыльную мойку....
А когда клубом рулила команда агента Андреева клуб был в плюсе. Вот и думай что эффективней агентское управление или чиновничье.
Глава «Крыльев»: «Бюджет увеличится, поскольку хочется иметь в составе высококлассных игроков, как у «Динамо»
8 марта, 04:52
«Крылья Советов» выплатят долги по зарплате игрокам до 15 марта: «Сотрудникам клуба и базы платят по графику. В очередной раз пытаются расшатать ситуацию перед важными играми»
3 марта, 10:33
«Крылья Советов» два месяца не платят зарплату игрокам и сотрудникам. Клуб еще не получил бюджетные субсидии (Sport Baza)
3 марта, 09:34
34 группы фанатов «Ланса» потребовали отменить перенос матча с «ПСЖ»: «Наша игра используется как разменная монета для удовлетворения европейских амбиций «ПСЖ» – немыслимо»
10 минут назад
Товарищеский матч. Россия играет с Мали. Головин, Глушенков, Кисляк и Агкацев в старте. Онлайн-трансляция
26 минут назадLive
Дасаев о голкиперах РПЛ: «Нынешние не прыгают, на выходах не играют, ничего не делают – что это за вратарь? Я хорошо играл на выходах, начинал атаки. А сейчас играют как пойдет»
37 минут назад
«МЮ» – как кладбище, Роджерсу не стоит переходить туда или в «Челси». «Астон Вилла» сейчас лучше». Экс-форвард сборной Уэльса Сондерс о Моргане
46 минут назад
ЦСКА признал игроком месяца болельщиков: «Вы верили в команду в самый трудный час». Клуб проиграл 4 из 6 матчей в марте
сегодня, 16:23
Де Дзерби о «Тоттенхэме»: «Один из крупнейших и самых статусных клубов мира. Приоритет – подняться в таблице АПЛ»
сегодня, 16:14
Президент ФИФА Инфантино: «Иран будет на чемпионате мира. Матчи будут сыграны там, где должны. Я счастлив»
сегодня, 15:59
«Тоттенхэм» объявил о назначении Де Дзерби
сегодня, 15:50
Глушенков, Агкацев, Воробьев, 4 игрока ЦСКА – в старте сборной России на матч с Мали. Головин – капитан
сегодня, 15:41
Мартынович о Сперцяне: «Надо уезжать в Европу, чтобы прогрессировать. Возможно, Эдик и не против пойти в среднюю команду, но Галицкий хочет для него другого будущего»
1 минуту назад
Экс-директор «Ливерпуля» Перслоу о бесплатном уходе Салаха: «Люди надеялись, что он станет новым Роналду, но не нашлось клуба, который заплатил бы миллионы фунтов. Расставание устраивает обе стороны»
5 минут назад
Карпин о Сильянове в центре обороны: «У нас нехватка центральных защитников. Сначала вылетел Осипенко, потом Дивеев»
14 минут назад
«Марсель» сменит эмблему со следующего сезона. Прежняя использовалась с 2004 года
23 минуты назадФото
У отеля сборной Турции в Приштине запускали фейерверки перед матчем с Косово. Полиция задержала двух человек
26 минут назад
Решение о проведении матча «Нефтехимик» – «Факел» примут власти Татарстана. В Нижнекамске после взрыва на химзаводе отменены все массовые мероприятия
31 минуту назад
Серхио Агуэро: «С приходом Месси в МЛС все разделилось на «до» и «после» – каждый стадион, где он играет, переполнен. Лео дал лиге толчок для роста»
49 минут назад
Гаттузо перед матчем с Боснией: «Больше всех выхода Италии на ЧМ хотят сами игроки. Некоторые готовы отдать жизнь и душу ради этого»
52 минуты назад
Митрюшкин о сезоне «Локомотива»: «Хотелось завоевать Кубок, но вылетели, к сожалению – это футбол, ничего не поделать. Каждый футболист хочет выиграть все, что возможно»
сегодня, 16:29
Глава FFF на вопрос о тренере сборной Франции: «Я уже все сказал, обозначил период и примерно описал профиль. Нужно дождаться окончания чемпионата мира»
сегодня, 16:28
