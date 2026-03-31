Чистый убыток «Крыльев» за 2025-й – 628,9 млн рублей. Падение в сравнении с 2024 годом – 405,6%

У «Крыльев» более 600 млн рублей убытков за 2025 год.

Чистый убыток «Крыльев Советов » за 2025 год составил 628,9 млн рублей, следует из финансового отчета самарского клуба.

Годом ранее была зафиксирована чистая прибыль в 205,8 млн рублей. Падение в сравнении с 2024 годом составило 405,6%.

В нынешнем сезоне Мир РПЛ «Крылья Советов» идут на 13-й строчке с 21 очком после 22 туров.

