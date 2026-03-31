Чистый убыток «Крыльев» за 2025-й – 628,9 млн рублей. Падение в сравнении с 2024 годом – 405,6%
Чистый убыток «Крыльев Советов» за 2025 год составил 628,9 млн рублей, следует из финансового отчета самарского клуба.
Годом ранее была зафиксирована чистая прибыль в 205,8 млн рублей. Падение в сравнении с 2024 годом составило 405,6%.
В нынешнем сезоне Мир РПЛ «Крылья Советов» идут на 13-й строчке с 21 очком после 22 туров.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РИА Новости»
7 млн$, вообще небольшой убыток.
У вас в долларах зарплата?
Доллар грязная зелёная вонючая бумажка. Тьфу
Хорошо погуляли!!!
А не у Крыльев ли спрашивал Михаил Михайлович — что вы воруете с убытков? Воруйте с прибылей.
Объективно, но мелковато.
Шикарный клуб превратился в Прибыльную мойку....
А когда клубом рулила команда агента Андреева клуб был в плюсе. Вот и думай что эффективней агентское управление или чиновничье.
