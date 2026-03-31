Де Дзерби о «Тоттенхэме»: «Один из крупнейших и самых статусных клубов мира. Приоритет – подняться в таблице АПЛ»

Де Дзерби: «Тоттенхэм» – один из крупнейших и самых статусных клубов мира.

Новый тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби рассказал о своих целях в клубе.

«Рад присоединиться к этому фантастическому клубу, одному из крупнейших и самых статусных в мире.

Во всех разговорах с руководством клуба были ясны их амбиции на будущее – создать команду, способную добиваться больших успехов, и делать это, играя в футбол, который вдохновляет и воодушевляет наших болельщиков. Я здесь, потому что верю в эти амбиции, и подписал долгосрочный контракт, чтобы отдать все силы для их реализации.

Приоритет в краткосрочной перспективе – подняться в таблице АПЛ, и это будет нашей главной задачей до финального свистка последнего матча сезона. С нетерпением жду начала тренировок и работы с игроками для достижения этой цели», – сказал Де Дзерби.

