Де Дзерби о «Тоттенхэме»: «Один из крупнейших и самых статусных клубов мира. Приоритет – подняться в таблице АПЛ»
Новый тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби рассказал о своих целях в клубе.
«Рад присоединиться к этому фантастическому клубу, одному из крупнейших и самых статусных в мире.
Во всех разговорах с руководством клуба были ясны их амбиции на будущее – создать команду, способную добиваться больших успехов, и делать это, играя в футбол, который вдохновляет и воодушевляет наших болельщиков. Я здесь, потому что верю в эти амбиции, и подписал долгосрочный контракт, чтобы отдать все силы для их реализации.
Приоритет в краткосрочной перспективе – подняться в таблице АПЛ, и это будет нашей главной задачей до финального свистка последнего матча сезона. С нетерпением жду начала тренировок и работы с игроками для достижения этой цели», – сказал Де Дзерби.
Де Дзерби готов тренировать «Тоттенхэм» в Чемпионшипе. В контракте нет пункта о расторжении в случае вылета из АПЛ
Фанаты против Де Дзерби в «Тоттенхэме». Припомнили, как он защищал Гринвуда
Про борьбу за чемпионшип второй год подряд я вообще молчу.
О чем он вообще здесь несет?