  • Де Дзерби о «Тоттенхэме»: «Один из крупнейших и самых статусных клубов мира. Приоритет – подняться в таблице АПЛ»
Новый тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби рассказал о своих целях в клубе.

«Рад присоединиться к этому фантастическому клубу, одному из крупнейших и самых статусных в мире.

Во всех разговорах с руководством клуба были ясны их амбиции на будущее – создать команду, способную добиваться больших успехов, и делать это, играя в футбол, который вдохновляет и воодушевляет наших болельщиков. Я здесь, потому что верю в эти амбиции, и подписал долгосрочный контракт, чтобы отдать все силы для их реализации.

Приоритет в краткосрочной перспективе – подняться в таблице АПЛ, и это будет нашей главной задачей до финального свистка последнего матча сезона. С нетерпением жду начала тренировок и работы с игроками для достижения этой цели», – сказал Де Дзерби.

Де Дзерби готов тренировать «Тоттенхэм» в Чемпионшипе. В контракте нет пункта о расторжении в случае вылета из АПЛ

Фанаты против Де Дзерби в «Тоттенхэме». Припомнили, как он защищал Гринвуда

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Тоттенхэма»
Будем честны: приоритет Де Дзерби - срубить максимальную неустойку с глупых владельцев лондонского Динамо.
Приоритет - закрепиться в Чемпионшипе.
Ответ ArnoNeputevy
а выйти в АПЛ - успех
Один из крупнейших и самых статусных клубов мира.🤪
Приоритет - заработать на несколько поколений вперед. Ибо физрука, опустившего недавнего финалиста ЛЧ в чемпионшип больше талантом считать не будут.
Ответ Олег910
ну как сказать недавнего - без малого 7 лет уже прошло.
чисто теоретически, 7 матчей - более чем достаточно, чтобы набрать хотя бы 7-8 очков, которых наверняка хватит для сохранения прописки в АПЛ
Де Дзерби о «Тоттенхэме»: «Один из крупнейших и самых статусных клубов мира. - бугага !
По-моему куры никогда не были ни топ-клубом, ни одним из самых статусных в мире. 1 трофей за несколько десятков лет - такое себе достижение для топ-клуба.

Про борьбу за чемпионшип второй год подряд я вообще молчу.

О чем он вообще здесь несет?
Чтобы показать место «крупнейшего» и «статусного» клуба, приходится публиковать всю таблицу ))
