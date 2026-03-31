Ван дер Варт о смене игроками спортивного гражданства: «Те, кто недостаточно хорош для Нидерландов, будут играть за Марокко. В сборной хотел видеть только Зиеша»

Ван дер Варт: кто недостаточно хорош для Нидерландов, будет играть за Марокко.

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт критически высказался о футболистах с двойным гражданством.

Ранее ФИФА одобрила смену спортивного гражданства 20-летнему полузащитнику «Аякса » Райану Бунида с бельгийского на марокканское.

«Не хочу показаться грубым, но все марокканцы, которые недостаточно хороши здесь [в Нидерландах], будут играть за Марокко . В нашей [сборной] я хотел видеть только Зиеша .

Если вы выходите в полуфинал чемпионата мира и хотите выиграть турнир, как Нидерланды , то опасаться Марокко не нужно», – сказал ван дер Варт в эфире NOS.