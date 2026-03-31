Ван дер Варт о смене игроками спортивного гражданства: «Те, кто недостаточно хорош для Нидерландов, будут играть за Марокко. В сборной хотел видеть только Зиеша»
Ван дер Варт: кто недостаточно хорош для Нидерландов, будет играть за Марокко.
Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт критически высказался о футболистах с двойным гражданством.
Ранее ФИФА одобрила смену спортивного гражданства 20-летнему полузащитнику «Аякса» Райану Бунида с бельгийского на марокканское.
«Не хочу показаться грубым, но все марокканцы, которые недостаточно хороши здесь [в Нидерландах], будут играть за Марокко. В нашей [сборной] я хотел видеть только Зиеша.
Если вы выходите в полуфинал чемпионата мира и хотите выиграть турнир, как Нидерланды, то опасаться Марокко не нужно», – сказал ван дер Варт в эфире NOS.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Morocco World News
Главное, чтобы в сбороной Нидерландов они не воровали полотенца соперника.
скорее за сборную Кюросао
