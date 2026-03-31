Президент ФИФА Инфантино: «Иран будет на чемпионате мира. Матчи будут сыграны там, где должны. Я счастлив»
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что сборная Ирана сыграет на ЧМ-2026 и проведет свои матчи в США, как и было запланировано.
«Иран будет на чемпионате мира. Мы очень рады, потому что это очень, очень сильная сборная. Я счастлив. Я видел команду, я разговаривал с игроками и тренером, так что все в порядке.
[Матчи сборной Ирана] будут сыграны там, где они должны быть согласно жеребьевке», – сказал Инфантино в беседе с AFP.
ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Guardian
- Джанник,в какие ещё другие страны?
- В Канаду и Мексику!
- Джанник,скажи им,что они в любом случае будут играть в США!
Радоваться участию страны-жертвы ✅
Эх, миру мир!