Президент ФИФА Инфантино: «Иран будет на чемпионате мира. Матчи будут сыграны там, где должны. Я счастлив»

Президент ФИФА Инфантино: Иран будет на чемпионате мира.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что сборная Ирана сыграет на ЧМ-2026 и проведет свои матчи в США, как и было запланировано.

«Иран будет на чемпионате мира. Мы очень рады, потому что это очень, очень сильная сборная. Я счастлив. Я видел команду, я разговаривал с игроками и тренером, так что все в порядке.

[Матчи сборной Ирана] будут сыграны там, где они должны быть согласно жеребьевке», – сказал Инфантино в беседе с AFP.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.