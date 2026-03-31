  • Президент ФИФА Инфантино: «Иран будет на чемпионате мира. Матчи будут сыграны там, где должны. Я счастлив»
Президент ФИФА Инфантино: «Иран будет на чемпионате мира. Матчи будут сыграны там, где должны. Я счастлив»

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что сборная Ирана сыграет на ЧМ-2026 и проведет свои матчи в США, как и было запланировано.

«Иран будет на чемпионате мира. Мы очень рады, потому что это очень, очень сильная сборная. Я счастлив. Я видел команду, я разговаривал с игроками и тренером, так что все в порядке.

[Матчи сборной Ирана] будут сыграны там, где они должны быть согласно жеребьевке», – сказал Инфантино в беседе с AFP.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. 

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Guardian
В стране, которая убивает их народ, до этого 50 лет просто мешала жить. Класс!
Представляю матч Иран США в плей-офф
- Господин президент,сборная Ирана просит перенести свои матчи в другие страны!
- Джанник,в какие ещё другие страны?
- В Канаду и Мексику!
- Джанник,скажи им,что они в любом случае будут играть в США!
Отстранить сборную страны-агрессора ❌
Радоваться участию страны-жертвы ✅

Эх, миру мир!
Инфантино давно радуется только большим деньгам.
Инфантино посетил лагерь сборной Ирана: «Понимаю, как это тяжело, когда родитель теряет ребенка. Футбол может объединить людей, сыграть позитивную роль для всех в мире»
сегодня, 14:45
Инфантино об Иране на ЧМ-2026: «Сделаем все, чтобы они провели свои матчи в наилучших условиях. Нет никаких планов B, C или D – только A»
вчера, 20:47
Глава иранской федерации написал Инфантино: «Вторжение врагов привело к гибели футболистов, нанесло ущерб спортивной инфраструктуре. Услышьте угнетенный голос иранского футбола»
вчера, 08:56
«Тоттенхэм» объявил о назначении Де Дзерби
22 минуты назад
Глушенков, Агкацев, Воробьев, 4 игрока ЦСКА – в старте сборной России на матч с Мали. Головин – капитан
31 минуту назад
Товарищеский матч. Россия сыграет с Мали. Головин, Глушенков, Кисляк и Агкацев в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
33 минуты назад
Де Дзерби готов тренировать «Тоттенхэм» в Чемпионшипе. В контракте нет пункта о расторжении в случае вылета из АПЛ
43 минуты назад
ФИФА объявила о начале тестирования «офсайда Венгера» и системы тренерских запросов в Канаде. Венгер допускает, что новый офсайд поспособствует атакующему футболу
57 минут назад
Вспомните, кто играл и в «Барселоне», и в «Монако» в этом веке? Угадывайте игроков прибрежных городов в ежедневной игре Три на три
сегодня, 15:00Тесты и игры
«Недаром в песне Пахмутовой поется «О спорт, ты – мир!» Конфликт окончился рукопожатием». Адвокат Смолова о примирении футболиста с пострадавшим в драке в «Кофемании»
сегодня, 15:00
«Ньюкасл» рискует получить штраф за нарушение финансовых правил УЕФА. Клуб не может использовать прибыль, полученную от продажи права аренды стадиона дочерней компании
сегодня, 14:58
Инфантино посетил лагерь сборной Ирана: «Понимаю, как это тяжело, когда родитель теряет ребенка. Футбол может объединить людей, сыграть позитивную роль для всех в мире»
сегодня, 14:45
Вингер «Зенита» Энрике о желании поиграть за «Арсенал»: «Магальяэс и Мартинелли говорят, что Артета всегда прислушивается к игрокам, он им очень нравится. Я бы хотел поработать с ним»
сегодня, 14:31
Чистый убыток «Крыльев» за 2025-й – 628,9 млн рублей. Падение в сравнении с 2024 годом – 405,6%
3 минуты назад
Товарищеские матчи. Англия примет Японию, Испания – Египет, Аргентина против Замбии, Иран забил 5 голов Коста-Рике
10 минут назадLive
Лига наций. Стыковые матчи. Латвия встречается с Гибралтаром в ответной игре, Люксембург против Мальты
11 минут назадLive
Зарплата Онана в «МЮ» увеличится в случае выхода клуба в еврокубки. Вратарь проводит сезон «Трабзонспоре», но хочет побороться за место в составе манкунианцев (ESPN)
сегодня, 14:43
Геннадий Орлов: «У «Зенита» два европейских кубка. «Спартак» – хорошая команда, но европейский кубок ни разу не выигрывал»
сегодня, 14:30
Николай Наумов: «Зенит» покупает дорогущих Джонов, а забивает Соболев. Александр выиграет конкуренцию у Дурана, думаю. Чем больше Семак будет ему доверять, тем больше уверенности»
сегодня, 14:20
Вратарь «МЮ» Ламменс: «Кэррик умеет ясно объяснять. Иногда тренеры придумывают сложные схемы, некоторые футболисты не включаются в игру, всем сложно выйти на один уровень»
сегодня, 14:15
Александр Тихонов о российском футболе: «Его называют пилорамой в спортивных кругах – деньги пилят, результата нет. Он закончился для меня, когда Палыч ушел»
сегодня, 14:01
Де Дзерби и «Тоттенхэм» подпишут контракт на 5 лет. Тренер получит «огромный» бонус, если клуб не вылетит из АПЛ
сегодня, 13:48
Бевеев о том, можно ли назвать Талалаева «русским Моуринью»: «Что-то от него Андрей Викторович точно взял. В стычке с ЦСКА с его стороны не было злого умысла»
сегодня, 13:40
