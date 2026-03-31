Глушенков, Агкацев, Воробьев, 4 игрока ЦСКА – в старте сборной России на матч с Мали. Головин – капитан

Стал известен состав сборной России на BetBoom товарищеский матч с Мали .

С первых минут за Россию сыграют Станислав Агкацев , Илья Вахания, Виктор Мелехин , Александр Сильянов , Данил Круговой , Иван Обляков, Матвей Кисляк, Дмитрий Баринов, Максим Глушенков, Дмитрий Воробьев и Александр Головин, который будет капитаном команды.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:00 по московскому времени.