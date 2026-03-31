Де Дзерби готов тренировать «Тоттенхэм» в Чемпионшипе. В контракте нет пункта о расторжении в случае вылета из АПЛ

Роберто Де Дзерби готов тренировать «Тоттенхэм» в Чемпионшипе.

Стали известны детали соглашения между «Тоттенхэмом » и тренером Роберто Де Дзерби .

Ранее сообщалось , что итальянский тренер согласился возглавить лондонскую команду, занимающую 17-е место в турнирной таблице АПЛ , и подпишет контракт на 5 лет.

По данным журналиста BBC Сами Мокбела, в контракте Де Дзерби не предусмотрен пункт о расторжении в случае вылета в Чемпионшип. Сам тренер полностью настроен перестроить «Тоттенхэм» и рассматривает назначение как долгосрочный проект, независимо от того, в каком дивизион будет играть клуб.

Отмечается, что в клубе рассмотрели вопрос со словами тренера в поддержку Мэйсона Гринвуда после того, как вингера обвинили в насилии над девушкой в 2022-м, но в 2023-м сняли обвинения. За эти слова Де Дзерби критиковали фанаты «Тоттенхэма».

