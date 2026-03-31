  • Де Дзерби готов тренировать «Тоттенхэм» в Чемпионшипе. В контракте нет пункта о расторжении в случае вылета из АПЛ
Роберто Де Дзерби готов тренировать «Тоттенхэм» в Чемпионшипе.

Стали известны детали соглашения между «Тоттенхэмом» и тренером Роберто Де Дзерби.

Ранее сообщалось, что итальянский тренер согласился возглавить лондонскую команду, занимающую 17-е место в турнирной таблице АПЛ, и подпишет контракт на 5 лет.

По данным журналиста BBC Сами Мокбела, в контракте Де Дзерби не предусмотрен пункт о расторжении в случае вылета в Чемпионшип. Сам тренер полностью настроен перестроить «Тоттенхэм» и рассматривает назначение как долгосрочный проект, независимо от того, в каком дивизион будет играть клуб.

Отмечается, что в клубе рассмотрели вопрос со словами тренера в поддержку Мэйсона Гринвуда после того, как вингера обвинили в насилии над девушкой в 2022-м, но в 2023-м сняли обвинения. За эти слова Де Дзерби критиковали фанаты «Тоттенхэма».

Фанаты против Де Дзерби в «Тоттенхэме». Припомнили, как он защищал Гринвуда

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: BBC
Здорово, что они всё это уже заложили и спланировали. Там и футбол ярче и туров больше
Де Дзерби такой хитрый итальянец, вроде бы уже готовы шпоры вылетать в Чемпионшип, а вроде бы и надежда есть на тренера, одним словом - хитрец итальянский.
Что тут хитрого, за 7 туров до конца принимает команду, которая в одном очке от зоны вылета. Там два других хитреца есть, Франк и Тудор, которые завалили туда команду, а ему разгребать.
Тонешь тонешь - не потонешь!
Все правильно, потом неустойку за 5 лет остатка контракта сострижет
Де Дзерби похоже по….иг где тренировать, лишь бы бабки платили!)))
Хороший план
Смельчак) Но что-то подсказывает, что в случае вылета в чемпионшип он не захочет там быть)
Возможен трофей в следующем сезоне.
а в АПЛ не готов?
Материалы по теме
Де Дзерби и «Тоттенхэм» подпишут контракт на 5 лет. Тренер получит «огромный» бонус, если клуб не вылетит из АПЛ
сегодня, 13:48
Де Дзерби возглавит «Тоттенхэм». Клуб договорился с тренером (Джанлука Ди Марцио)
сегодня, 12:16
ЛГБТ*-фанаты «Тоттенхэма» против назначения Де Дзерби из-за слов в защиту Гринвуда: «Требуем ответственности, отражающей ценности клуба»
28 марта, 10:55
Президент ФИФА Инфантино: «Иран будет на чемпионате мира. Матчи будут сыграны там, где должны. Я счастлив»
15 минут назад
«Тоттенхэм» объявил о назначении Де Дзерби
24 минуты назад
Глушенков, Агкацев, Воробьев, 4 игрока ЦСКА – в старте сборной России на матч с Мали. Головин – капитан
33 минуты назад
Товарищеский матч. Россия сыграет с Мали. Головин, Глушенков, Кисляк и Агкацев в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
35 минут назад
ФИФА объявила о начале тестирования «офсайда Венгера» и системы тренерских запросов в Канаде. Венгер допускает, что новый офсайд поспособствует атакующему футболу
59 минут назад
Вспомните, кто играл и в «Барселоне», и в «Монако» в этом веке? Угадывайте игроков прибрежных городов в ежедневной игре Три на три
сегодня, 15:00Тесты и игры
«Недаром в песне Пахмутовой поется «О спорт, ты – мир!» Конфликт окончился рукопожатием». Адвокат Смолова о примирении футболиста с пострадавшим в драке в «Кофемании»
сегодня, 15:00
«Ньюкасл» рискует получить штраф за нарушение финансовых правил УЕФА. Клуб не может использовать прибыль, полученную от продажи права аренды стадиона дочерней компании
сегодня, 14:58
Инфантино посетил лагерь сборной Ирана: «Понимаю, как это тяжело, когда родитель теряет ребенка. Футбол может объединить людей, сыграть позитивную роль для всех в мире»
сегодня, 14:45
Вингер «Зенита» Энрике о желании поиграть за «Арсенал»: «Магальяэс и Мартинелли говорят, что Артета всегда прислушивается к игрокам, он им очень нравится. Я бы хотел поработать с ним»
сегодня, 14:31
Чистый убыток «Крыльев» за 2025-й – 628,9 млн рублей. Падение в сравнении с 2024 годом – 405,6%
5 минут назад
Товарищеские матчи. Англия примет Японию, Испания – Египет, Аргентина против Замбии, Иран забил 5 голов Коста-Рике
12 минут назадLive
Лига наций. Стыковые матчи. Латвия встречается с Гибралтаром в ответной игре, Люксембург против Мальты
13 минут назадLive
Зарплата Онана в «МЮ» увеличится в случае выхода клуба в еврокубки. Вратарь проводит сезон «Трабзонспоре», но хочет побороться за место в составе манкунианцев (ESPN)
сегодня, 14:43
Геннадий Орлов: «У «Зенита» два европейских кубка. «Спартак» – хорошая команда, но европейский кубок ни разу не выигрывал»
сегодня, 14:30
Николай Наумов: «Зенит» покупает дорогущих Джонов, а забивает Соболев. Александр выиграет конкуренцию у Дурана, думаю. Чем больше Семак будет ему доверять, тем больше уверенности»
сегодня, 14:20
Вратарь «МЮ» Ламменс: «Кэррик умеет ясно объяснять. Иногда тренеры придумывают сложные схемы, некоторые футболисты не включаются в игру, всем сложно выйти на один уровень»
сегодня, 14:15
Александр Тихонов о российском футболе: «Его называют пилорамой в спортивных кругах – деньги пилят, результата нет. Он закончился для меня, когда Палыч ушел»
сегодня, 14:01
Де Дзерби и «Тоттенхэм» подпишут контракт на 5 лет. Тренер получит «огромный» бонус, если клуб не вылетит из АПЛ
сегодня, 13:48
Бевеев о том, можно ли назвать Талалаева «русским Моуринью»: «Что-то от него Андрей Викторович точно взял. В стычке с ЦСКА с его стороны не было злого умысла»
сегодня, 13:40
Рекомендуем