Де Дзерби готов тренировать «Тоттенхэм» в Чемпионшипе. В контракте нет пункта о расторжении в случае вылета из АПЛ
Стали известны детали соглашения между «Тоттенхэмом» и тренером Роберто Де Дзерби.
Ранее сообщалось, что итальянский тренер согласился возглавить лондонскую команду, занимающую 17-е место в турнирной таблице АПЛ, и подпишет контракт на 5 лет.
По данным журналиста BBC Сами Мокбела, в контракте Де Дзерби не предусмотрен пункт о расторжении в случае вылета в Чемпионшип. Сам тренер полностью настроен перестроить «Тоттенхэм» и рассматривает назначение как долгосрочный проект, независимо от того, в каком дивизион будет играть клуб.
Отмечается, что в клубе рассмотрели вопрос со словами тренера в поддержку Мэйсона Гринвуда после того, как вингера обвинили в насилии над девушкой в 2022-м, но в 2023-м сняли обвинения. За эти слова Де Дзерби критиковали фанаты «Тоттенхэма».
