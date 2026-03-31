ФИФА объявила о начале тестирования «офсайда Венгера» и системы тренерских запросов в Канаде. Венгер допускает, что новый офсайд поспособствует атакующему футболу

Объявлено о начале тестирования «офсайда Венгера» в футболе.

ФИФА объявила о старте тестирования «офсайда Венгера» и системы тренерских запросов (FVS) в канадской Премьер-лиге.

Тесты начнутся с 4 апреля, когда в Канаде стартует новый сезон. Ранее это решение приняли на собрании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), а теперь оно подтверждено ФИФА.

«Это важный пилотный проект. Протестировав эту новую интерпретацию [правила] в профессиональных соревнованиях, мы сможем лучше понять ее влияние, в том числе с точки зрения повышения ясности и динамики игры, а также стимулирования атакующей игры. Мы с нетерпением ждем анализа результатов», – сказал бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер, сейчас занимающий пост руководителя отдела глобального развития футбола ФИФА.

Ранее Венгер предложил не фиксировать офсайд, если хотя бы одна (любая) часть тела, которой можно забить гол, находится на линии последнего защитника или позади нее, даже если остальные части заступают за эту линию. Положение «вне игры» при этом засчитывается только в том случае, если игрок всем телом ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника. Такой офсайд называют «офсайдом Венгера», а ФИФА называет его «офсайд с просветом» (daylight offside).

Система тренерских запросов (FVS) позволяет тренерам делать ограниченное число запросов на просмотр видеоповторов, если они считают, что была допущена явная и очевидная ошибка в ключевых моментах: голы, пенальти, прямые красные карточки. Кроме того, в рамках этой системы резервный судья проверяет каждый забитый гол на предмет нарушения в момент развития атаки. Эта система не заменяет ВАР, но рассматривается как его доступная альтернатива.

Теперь начнется - зацепился за линию с защитником на мизинчик, на левую пятку, на полшышки...
А, собственно, ниже ссылка на мнение Дитмара Хаманна от 12 марта - вместе с комментами вполне обоснованная позиция.
так это понятно, никакое смещение куда-то этого не изменит, и это тем, кто предлагает правило, разумеется, тоже понятно. идея не в том, чтобы этого избежать, а лишь в том, чтобы сместить всю историю чуть ближе к воротам. то есть напы пасутся на полметра условно ближе, в итоге может чуть больше забивается голов. правда, тут еще момент, что чтобы этого избежать, высокая линия защиты поднимается ЕЩЕ ВЫШЕ. но в целом хз насколько это что-то даст
Это может привести наоборот к более закрытому футболу, команды-автобусы будут уже не автобусами, а троллейбусами, у которых отпали "усы" и они даже не пытаются поехать. Как следствие, увеличение количества дальних ударов, или бесконечной борьбы в штрафной (привет АПЛ). Далеко не факт, что футбол станет ярче
Для этого и существуют тесты, посмотрят
увеличение количества дальних ударов,

это плохо? лол
Флик :" да вы ####ли "
🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
клубы прям идиоты играть с высокой линией в таких условиях
Думаю, что даже в лиге Канады поймут, что идея полная #####!
Болельщики со стажем помнят, что лет 25-30 назад офсайд так и фиксировали, ничего нового дедушка Венгер не придумал. А все эти трактовки-интерпретации нужны только для того, чтобы ИФАБ оправдывала свое существование.
Ответ пернатый
Болельщики со стажем помнят, что лет 25-30 назад офсайд так и фиксировали, ничего нового дедушка Венгер не придумал. А все эти трактовки-интерпретации нужны только для того, чтобы ИФАБ оправдывала свое существование.
Скорее, чтобы ИФАБ могла и дальше пилить бабки, которые на нее спускают, заодно и имитировать бурную деятельность))
Мбаппе будет доволен
То есть нападающий бегущий в сторону ворот если задняя нога будет вне офсайда, а остальное тело в офсайде. То что нападающий скоростнее, и + у нападающего фора... Так как защитники стоят спиной к воротам. Это все не будет иметь никакого значения...

.... Вопрос зачем тогда защитники в футболе. Может просто отменить эту позицию сразу ....
Вообще отмените офсайды.
