  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  «Ньюкасл» рискует получить штраф за нарушение финансовых правил УЕФА. Клуб не может использовать прибыль, полученную от продажи права аренды стадиона дочерней компании
«Ньюкасл» рискует получить штраф за нарушение финансовых правил УЕФА. Клуб не может использовать прибыль, полученную от продажи права аренды стадиона дочерней компании

«Ньюкасл» может быть наказан за нарушение финансовые правила УЕФА.

Английский клуб не может использовать прибыль, полученную от продажи права аренды стадиона «Сент-Джеймс Парк» дочерней компании.

«Сороки», согласно финансовой отчетности, получили прибыль в размере 133,1 миллиона фунтов от продажи права аренды стадиона и прилегающей земли.

АПЛ разрешает декларировать такие продажи активов дочерним компаниям как прибыль, чтобы помочь клубам соблюдать правила прибыльности и устойчивого развития.

Однако УЕФА придерживается более строго подхода и в прошлом году оштрафовал «Челси» (на 27 млн фунтов) и «Астон Виллу» (на 11 млн фунтов) за нарушение правил, поскольку отказалась разрешить декларирование в качестве дохода продажи их женских команд связанным компаниям.

Финансовое положение «Ньюкасла» означает, что клуб может быть вынужден продать ведущих игроков, учитывая, что он, скорее всего, не сможет выйти в Лигу чемпионов.

«В дальнейшем наша стратегия – покупать и продавать выгодно. Удачные покупки не обязательно означают трату максимальной суммы. Это означает работу на рынке за игроками, которые приносят клубу наибольшую выгоду, а не за ту сумму, которая за них выплачена», – сказал генеральный директор «Ньюкасла» Дэвид Хопкинсон.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Times
бизнес
деньги
logoНьюкасл
logoпремьер-лига Англия
logoСент-Джеймс Парк
logoАстон Вилла
logoЧелси
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
О, отлично. Гимараеш на выход.
Ответ Noken
О, отлично. Гимараеш на выход.
Тонали тоже
Ответ Evgen_Hazard
Тонали тоже
Гордон еще
АПЛ разрешает мутить, а УЕФА пытается вывести на чистую воду
В сити ржут в голос с клоунов в руководстве АПЛ и УЕФА.
Ньюкасл? Где там Эвертон?)))
В итоге накажут какой-нибудь Лудогорец, расходимся))
в ЛЕ попадут наверно
Читайте новости футбола в любимой соцсети
