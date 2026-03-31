«Ньюкасл» рискует получить штраф за нарушение финансовых правил УЕФА. Клуб не может использовать прибыль, полученную от продажи права аренды стадиона дочерней компании

«Ньюкасл» рискует получить штраф за нарушение финансовых правил УЕФА.

Английский клуб не может использовать прибыль, полученную от продажи права аренды стадиона «Сент-Джеймс Парк » дочерней компании.

«Сороки», согласно финансовой отчетности, получили прибыль в размере 133,1 миллиона фунтов от продажи права аренды стадиона и прилегающей земли.

АПЛ разрешает декларировать такие продажи активов дочерним компаниям как прибыль, чтобы помочь клубам соблюдать правила прибыльности и устойчивого развития.

Однако УЕФА придерживается более строго подхода и в прошлом году оштрафовал «Челси » (на 27 млн фунтов) и «Астон Виллу » (на 11 млн фунтов) за нарушение правил, поскольку отказалась разрешить декларирование в качестве дохода продажи их женских команд связанным компаниям.

Финансовое положение «Ньюкасла» означает, что клуб может быть вынужден продать ведущих игроков, учитывая, что он, скорее всего, не сможет выйти в Лигу чемпионов.

«В дальнейшем наша стратегия – покупать и продавать выгодно. Удачные покупки не обязательно означают трату максимальной суммы. Это означает работу на рынке за игроками, которые приносят клубу наибольшую выгоду, а не за ту сумму, которая за них выплачена», – сказал генеральный директор «Ньюкасла » Дэвид Хопкинсон.