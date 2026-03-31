«Недаром в песне Пахмутовой поется «О спорт, ты – мир!» Конфликт окончился рукопожатием». Адвокат Смолова о примирении футболиста с пострадавшим в драке в «Кофемании»
Варвара Кнутова, адвокат Федора Смолова, рассказала о разрешении конфликта футболиста с мужчиной, пострадавшим при драке в «Кофемании».
Напомним, в сентябре прошлого года в отношении Смолова было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». 18 марта стало известно, что прокуратура утвердила обвинения бывшему нападающему сборной России и «Краснодара», футболисту может грозить до трех лет лишения свободы.
Сегодня стало известно, что Смолов и пострадавший в драке Владимир Кузьминов достигли соглашения о примирении. Футболист выплатит 4 миллиона рублей, уголовное дело, вероятно, будет закрыто.
«Недаром в песне Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова поется «О спорт, ты – мир!» В преддверии суда Смолов и потерпевший Владимир Кузьминов подписали соглашение о примирении. Федор выплатил компенсацию четыре миллиона рублей с учетом ранее внесенного в депозит нотариуса одного миллиона.
Конфликт окончился рукопожатием. 1 апреля суд рассмотрит ходатайство потерпевшего о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон», – сказала Кнутова.
