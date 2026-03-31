Адвокат Смолова о драке в «Кофемании»: конфликт окончился рукопожатием.

Варвара Кнутова, адвокат Федора Смолова , рассказала о разрешении конфликта футболиста с мужчиной, пострадавшим при драке в «Кофемании».

Напомним, в сентябре прошлого года в отношении Смолова было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». 18 марта стало известно, что прокуратура утвердила обвинения бывшему нападающему сборной России и «Краснодара », футболисту может грозить до трех лет лишения свободы.

Сегодня стало известно , что Смолов и пострадавший в драке Владимир Кузьминов достигли соглашения о примирении. Футболист выплатит 4 миллиона рублей, уголовное дело, вероятно, будет закрыто.

«Недаром в песне Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова поется «О спорт, ты – мир!» В преддверии суда Смолов и потерпевший Владимир Кузьминов подписали соглашение о примирении. Федор выплатил компенсацию четыре миллиона рублей с учетом ранее внесенного в депозит нотариуса одного миллиона.

Конфликт окончился рукопожатием. 1 апреля суд рассмотрит ходатайство потерпевшего о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон», – сказала Кнутова.