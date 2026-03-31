  • «Недаром в песне Пахмутовой поется «О спорт, ты – мир!» Конфликт окончился рукопожатием». Адвокат Смолова о примирении футболиста с пострадавшим в драке в «Кофемании»
Варвара Кнутова, адвокат Федора Смолова, рассказала о разрешении конфликта футболиста с мужчиной, пострадавшим при драке в «Кофемании». 

Напомним, в сентябре прошлого года в отношении Смолова было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». 18 марта стало известно, что прокуратура утвердила обвинения бывшему нападающему сборной России и «Краснодара», футболисту может грозить до трех лет лишения свободы.

Сегодня стало известно, что Смолов и пострадавший в драке Владимир Кузьминов достигли соглашения о примирении. Футболист выплатит 4 миллиона рублей, уголовное дело, вероятно, будет закрыто. 

«Недаром в песне Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова поется «О спорт, ты – мир!» В преддверии суда Смолов и потерпевший Владимир Кузьминов подписали соглашение о примирении. Федор выплатил компенсацию четыре миллиона рублей с учетом ранее внесенного в депозит нотариуса одного миллиона.

Конфликт окончился рукопожатием. 1 апреля суд рассмотрит ходатайство потерпевшего о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон», – сказала Кнутова.

Источник: «Матч ТВ»
Посетители "Кофемании",увидев Смолова:
Выбери меня,
Выбери меня,
Птица счастья завтрашнего дня!
В Кофемании был спорт. Теперь наступил мир. Песня Пахмутовой именно об этом. Опередила время.
А там был поединок? Мы может просто не поняли, что 4 ляма это призовые за поражение?
Ответ Gardarike
А там был поединок? Мы может просто не поняли, что 4 ляма это призовые за поражение?
как хорошему паспортисту)
Будут теперь толпами ходить в заведения там где Смолов обитает, провоцировать его, получать по морде, и ждать денежной компенсации
Ответ Roman Popov
Будут теперь толпами ходить в заведения там где Смолов обитает, провоцировать его, получать по морде, и ждать денежной компенсации
А где там была провокация? Смолов заехал в щши тому, с кем не конфликтовал, а тытался разнять.
Тут скорее благодаря деньгам, а не спорту удалось достичь мира, так что..
О алкоголь! Ты боль!
не, ну за паненку должен быть коэффициент *3
В каждом заведении страны теперь каждый посчитает своим долгом предложить Феде стул)
Уж скорее, бабло побеждает зло...))
