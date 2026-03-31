Зарплата Онана в «МЮ» увеличится в случае выхода клуба в еврокубки. Вратарь проводит сезон «Трабзонспоре», но хочет побороться за место в составе манкунианцев (ESPN)
Зарплата голкипера «Манчестер Юнайтед» Андре Онана, играющего на правах аренды за «Трабзонспор», вырастет в случае выхода манкунианцев в еврокубки, сообщил ESPN.
Вратарь должен вернуться в расположение английского клуба после этого сезона, поскольку в арендном договоре нет никаких обязательств или опций по выкупу игрока.
В «Манчестер Юнайтед» опасаются, что повышение зарплаты затруднит привлечение интереса к 29-летнему игроку летом.
В результате клубу предстоит выплатить часть зарплаты Онана, если он захочет договориться о новом трансфере – либо на постоянной основе, либо на правах аренды.
Онана, в свою очередь, предпочитает вернуться в состав «Манчестер Юнайтед» и побороться за место в основном составе.
В этом сезоне Онана провел 23 матча за «Трабзонспор» в чемпионате Турции, выиграл 15 из них и пропустил 28 мячей.
