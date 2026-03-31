  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Зарплата Онана в «МЮ» увеличится в случае выхода клуба в еврокубки. Вратарь проводит сезон «Трабзонспоре», но хочет побороться за место в составе манкунианцев (ESPN)
8

Зарплата Онана в «МЮ» увеличится в случае выхода клуба в еврокубки. Вратарь проводит сезон «Трабзонспоре», но хочет побороться за место в составе манкунианцев (ESPN)

Зарплата Андре Онана в «МЮ» увеличится в случае выхода в еврокубки.

Зарплата голкипера «Манчестер Юнайтед» Андре Онана, играющего на правах аренды за «Трабзонспор», вырастет в случае выхода манкунианцев в еврокубки, сообщил ESPN.

Вратарь должен вернуться в расположение английского клуба после этого сезона, поскольку в арендном договоре нет никаких обязательств или опций по выкупу игрока.

В «Манчестер Юнайтед» опасаются, что повышение зарплаты затруднит привлечение интереса к 29-летнему игроку летом.

В результате клубу предстоит выплатить часть зарплаты Онана, если он захочет договориться о новом трансфере – либо на постоянной основе, либо на правах аренды.

Онана, в свою очередь, предпочитает вернуться в состав «Манчестер Юнайтед» и побороться за место в основном составе.

В этом сезоне Онана провел 23 матча за «Трабзонспор» в чемпионате Турции, выиграл 15 из них и пропустил 28 мячей.

ВАР сделал футбол лучше?10416 голосов
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
logoАндре Онана
logoТрабзонспор
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoвысшая лига Турция
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ламменс должен быть первым номером
Всё справедливо, заслужил, ведь очень помог клубу тем, что не стоял в раме постоянно, как священная корова при тен Хаге. Можно ещё грамоту в рамочке выдать или благодарственное письмо)
ЛЕГЕНДА!!!

Абсолютно заслуженно!
Вот это клещ, как прицепился, так и не оттянешь
Заслужил. Если б не его аренда, хрен бы в еврокубки попали.
Согласен! Слишком МЮ поднялся в таблице, надо чтобы Онана вернул все на свои места)))
Теперь точно не уйдет
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем