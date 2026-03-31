  • Инфантино посетил лагерь сборной Ирана: «Понимаю, как это тяжело, когда родитель теряет ребенка. Футбол может объединить людей, сыграть позитивную роль для всех в мире»
Инфантино – иранцам: мировое футбольное сообщество с вами.

Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к сборной Ирана на фоне конфликта в стране. 

Глава Международной федерации футбола посетил тренировочный лагерь сборной Ирана в Турции и ее товарищеский с командой Коста-Рики (5:0, второй тайм).

«Я хотел приехать к вам лично, чтобы сказать, что мировое футбольное сообщество с вами. Я знаком с ситуацией и, как любой другой человек, понимаю, как это тяжело, когда родитель теряет своего ребенка. В таких обстоятельствах футбол может сыграть очень позитивную роль для всех людей в мире.

Мы не занимаемся политикой, потому что мы не политики. Наша работа – футбол, и все, что мы можем сделать с помощью футбола, – это объединить людей. Я очень рад, что сборная Ирана проводит тренировочный сбор, и, как я уже говорил в СМИ, у нас есть только один план на эту команду. Иран прошел квалификацию на чемпионат мира и примет участие в этом соревновании.

Я лично сделаю все, что в моих силах, чтобы все прошло по плану. Вы направили очень важное послание иранскому народу. Национальная сборная – для него. В вашей стране проживает 90 миллионов иранцев, и миллионы иранцев за ее пределами. Они все гордятся своей сборной. Это футбол, а не политика», – сказал Инфантино.

Каким образом футбол может сыграть позитивную роль в семье, которая потеряла своего ребенка? Это же абсурд какой-то...я не понимаю
Да он просто лицемер.
Редкостный
А теперь пусть покажет, в каких спортивных регламентах и уставах есть формулировка из-за которой отстранили Россию и какой пункт был нарушен.Что это,если не политическое решение?Популист и лицемер.
Знамо что - это ДРУГОЕ… Лицемеры вонючие
Позорный жалкий лицемер☝️
Какой же он клоун
Мы вне политики , но Россию мы забаним , а Израиль и США боимся
Так отстрани Израиль и США, хер ли с твоего понимания?
Зачем по гимназии влупили? Где 150 девочек погибли? Лицмеры чёртовы. Слов цензурных не хватает. А этот деятель ещё и соболезнует.
На "Аллею Ангелов" съезди, позорник
Пидарас. Пидара-си-на.
Лариса Гузеева.gif
Да просто шавка, которая может лаять, а может промолчать. К сожалению мы в таком мире живём. Израиль может всё себе позволить, а Россия - нет.. тут санкции.. И это существо набрав воды в рот молчит.
