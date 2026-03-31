Инфантино посетил лагерь сборной Ирана: «Понимаю, как это тяжело, когда родитель теряет ребенка. Футбол может объединить людей, сыграть позитивную роль для всех в мире»

Инфантино – иранцам: мировое футбольное сообщество с вами.

Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к сборной Ирана на фоне конфликта в стране.

Глава Международной федерации футбола посетил тренировочный лагерь сборной Ирана в Турции и ее товарищеский с командой Коста-Рики (5:0, второй тайм).

«Я хотел приехать к вам лично, чтобы сказать, что мировое футбольное сообщество с вами. Я знаком с ситуацией и, как любой другой человек, понимаю, как это тяжело, когда родитель теряет своего ребенка. В таких обстоятельствах футбол может сыграть очень позитивную роль для всех людей в мире.

Мы не занимаемся политикой, потому что мы не политики. Наша работа – футбол, и все, что мы можем сделать с помощью футбола, – это объединить людей. Я очень рад, что сборная Ирана проводит тренировочный сбор, и, как я уже говорил в СМИ, у нас есть только один план на эту команду. Иран прошел квалификацию на чемпионат мира и примет участие в этом соревновании.

Я лично сделаю все, что в моих силах, чтобы все прошло по плану. Вы направили очень важное послание иранскому народу. Национальная сборная – для него. В вашей стране проживает 90 миллионов иранцев, и миллионы иранцев за ее пределами. Они все гордятся своей сборной. Это футбол, а не политика», – сказал Инфантино.