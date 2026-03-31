Геннадий Орлов: «У «Зенита» два европейских кубка. «Спартак» – хорошая команда, но европейский кубок ни разу не выигрывал»

Геннадий Орлов объяснил, в чем «Зенит» превосходит «Спартак».

Комментатор Геннадий Орлов назвал наличие двух европейских титулов причиной превосходства «Зенита» над «Спартаком ».

«Слушайте, у «Зенита» два европейских кубка! Вот все говорят про московский «Спартак»… Да, хорошая команда. Да, хорошо играли.

Но они ни разу европейский кубок не выигрывали», – заявил Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

В 2008 году петербургский клуб стал обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.