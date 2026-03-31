Геннадий Орлов: «У «Зенита» два европейских кубка. «Спартак» – хорошая команда, но европейский кубок ни разу не выигрывал»
«Слушайте, у «Зенита» два европейских кубка! Вот все говорят про московский «Спартак»… Да, хорошая команда. Да, хорошо играли.
Но они ни разу европейский кубок не выигрывали», – заявил Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».
В 2008 году петербургский клуб стал обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
ну так они сами больше всех орут что не надо жить прошлыми заслугами значит Спартаку нужно забыть 90е годы а то что зенит выграл 20 лет назад это другое опять двойные стандарты.
Еще 100 лет будут помнить про него , играя в фнл
Про игру в первой лиге, а также спасения от неё в 1967 и после последнего чемпионата Союза - лучше скромно умолчим
Наличие этих кубков никак не помогло Зениту в прошлом сезоне опередить Краснодар.Да и в этом отстают.
Деменция головного Орлова...
У них Копа дель сол есть, это покруче будет😂
Противнее политики зенита ,только их коментатор, гена орлов
