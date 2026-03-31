Вингер «Зенита» Энрике о желании поиграть за «Арсенал»: «Магальяэс и Мартинелли говорят, что Артета всегда прислушивается к игрокам, он им очень нравится. Я бы хотел поработать с ним»
Луис Энрике из «Зенита» хотел бы поиграть за «Арсенал».
Вингер «Зенита» и сборной Бразилии Луис Энрике Андре рассказал, за какой английский клуб он хотел бы поиграть.
– Есть ли в Англии команды, за которые вы хотели бы играть?
– «Мне очень нравится «Арсенал», то, как они играют, их агрессивность. Они много играют через фланги, поэтому я очень хочу играть за «Арсенал».
Я уже говорил с Габриэлом Магальяэсом и Габриэлом Мартинелли. Они говорят, что команда отличная, им очень нравится Артета, они говорят, что он всегда прислушивается к игрокам. Дай бог, мне бы хотелось получить возможность работать с ним, – сказал Луис Энрике.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Flashscore
3 комментария
Кайфуй от Семака пока
Ну кто бы не хотел в команде доминатора по играть
Ну вот и ладушки. Сыграешь на ЧМ и вперёд за мечтой. А мы на вырученные прикупим кого-то из напов
