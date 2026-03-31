  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
6

Николай Наумов: «Зенит» покупает дорогущих Джонов, а забивает Соболев. Александр выиграет конкуренцию у Дурана, думаю. Чем больше Семак будет ему доверять, тем больше уверенности»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева в весенней части сезона.

29-летний нападающий забил 4 гола и отдал 1 результативный пас в 6 матчах после возобновления сезона и был признан лучшим игроком петербургского клуба в феврале-марте. 

«Зенит» покупает дорогущих Джонов, а забивает Соболев. Чем больше Семак будет доверять Соболеву, тем больше уверенности. У него уже вернулась уверенность. Забивать у него получается, а это важно для нападающего.

Думаю, Соболев выиграет конкуренцию у Дурана. Посадить на лавку его будет крайне сложно», – сказал Наумов. 

ВАР сделал футбол лучше?9787 голосов
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoНиколай Наумов
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoДжон Дуран
logoАлександр Соболев
logoДжон Джон
logoСергей Семак
logoЧемпионат.com
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Понеслась….
Ага, Соболев кладет, как из пулемета, можно подумать
Колян из Пармы поднялся, конечно. Я даже не знал
Соболев бы конкуренцию не выиграл у манекена, если бы Семак признал ошибку, что настоял на его покупке...
Намного интереснее почитать мысли Наумова о Липатове. И об участии трансферов Локо того времени в Ландромате ;)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Вингер «Зенита» Энрике о желании поиграть за «Арсенал»: «Магальяэс и Мартинелли говорят, что Артета всегда прислушивается к игрокам, он им очень нравится. Я бы хотел поработать с ним»
4 минуты назад
Зарплата Барко вырастет до 3 млн евро в год по новому 4-летнему контракту со «Спартаком» («Чемпионат»)
33 минуты назад
Квалификация ЧМ-2026. Плей-офф. Финал. Италия в гостях у Боснии, Швеция сыграет с Польшей, Чехия против Дании, Косово примет Турцию
40 минут назад
Чистая прибыль «Динамо» за 2025 год – 1,25 млрд рублей. Доходы от трансферов выросли в 7 раз по сравнению с 2024-м
сегодня, 13:34
23 года в ПФК ЦСКА и юбилей легенды – собираем ваши теплые пожелания для Акинфеева
сегодня, 13:30Тесты и игры
Адвокат Смолова о драке в «Кофемании»: «Федор принял на себя ответственность, не пытался замять дело и выкупить видеозапись. В день конфликта он никому не хамил и ни к кому не приставал»
сегодня, 13:17
Тренер «Рубина» Артига: «Если буду копировать Гвардиолу, то не буду копировать его напрямую. Буду копировать того, кто копирует Гвардиолу: это Мареска, Энрике. Пеп – гений, его невозможно понять»
сегодня, 13:11
Теймураз Лепсая: «Спартак» и Барко близки к продлению. Зарплата очень внушительная»
сегодня, 13:03
Сергей Семак: «Не стремлюсь к абсолютной власти в «Зените». Есть плюсы, когда рычаги сосредоточены в одних руках, как у Фергюсона или Романцева, но ко мне это не относится»
сегодня, 13:01
Есть ли Кубок мира у нашего любимого Марко Ройса и других звезд?
сегодня, 12:50Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Геннадий Орлов: «У «Зенита» два европейских кубка. «Спартак» – хорошая команда, но европейский кубок ни разу не выигрывал»
5 минут назад
Вратарь «МЮ» Ламменс: «Кэррик умеет ясно объяснять. Иногда тренеры придумывают сложные схемы, некоторые футболисты не включаются в игру, всем сложно выйти на один уровень»
20 минут назад
Александр Тихонов о российском футболе: «Его называют пилорамой в спортивных кругах – деньги пилят, результата нет. Он закончился для меня, когда Палыч ушел»
34 минуты назад
Товарищеские матчи. Англия примет Японию, Испания – Египет, Аргентина против Замбии, Иран играет с Коста-Рикой
41 минуту назадLive
Де Дзерби и «Тоттенхэм» подпишут контракт на 5 лет. Тренер получит «огромный» бонус, если клуб не вылетит из АПЛ
47 минут назад
Бевеев о том, можно ли назвать Талалаева «русским Моуринью»: «Что-то от него Андрей Викторович точно взял. В стычке с ЦСКА с его стороны не было злого умысла»
55 минут назад
Пруцев о Европе: «Хотел бы себя попробовать в Ла Лиге, всегда нравилась «Барселона». Спрашивал у Головина о «Монако»
сегодня, 13:24
Встреча Головина с Exile и Хазяевами, стрим со сборной и тренировка. Как наши готовятся к матчу против Мали
сегодня, 13:10ВидеоСпортс"
Депутат Милонов: «Проблема Карпина не в его профессионализме, а в препятствиях политического характера. Он прекрасный тренер. Мы, как русские люди, его поддерживаем»
сегодня, 12:56
Мостовой о внимании к Сафонову в сборной: «У нас много чего делается неправильно, Головин поскромнее, Матвей на коне. Если бы Доннарумма не ушел, он не был бы основным в «ПСЖ»
сегодня, 12:30
Рекомендуем