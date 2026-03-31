Николай Наумов: «Зенит» покупает дорогущих Джонов, а забивает Соболев. Александр выиграет конкуренцию у Дурана, думаю. Чем больше Семак будет ему доверять, тем больше уверенности»

Николай Наумов: «Зенит» покупает дорогущих Джонов, а забивает Соболев.

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре нападающего «Зенита » Александра Соболева в весенней части сезона.

29-летний нападающий забил 4 гола и отдал 1 результативный пас в 6 матчах после возобновления сезона и был признан лучшим игроком петербургского клуба в феврале-марте.

«Зенит» покупает дорогущих Джонов, а забивает Соболев. Чем больше Семак будет доверять Соболеву, тем больше уверенности. У него уже вернулась уверенность. Забивать у него получается, а это важно для нападающего.

Думаю, Соболев выиграет конкуренцию у Дурана . Посадить на лавку его будет крайне сложно», – сказал Наумов.