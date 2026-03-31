Николай Наумов: «Зенит» покупает дорогущих Джонов, а забивает Соболев. Александр выиграет конкуренцию у Дурана, думаю. Чем больше Семак будет ему доверять, тем больше уверенности»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева в весенней части сезона.
29-летний нападающий забил 4 гола и отдал 1 результативный пас в 6 матчах после возобновления сезона и был признан лучшим игроком петербургского клуба в феврале-марте.
«Зенит» покупает дорогущих Джонов, а забивает Соболев. Чем больше Семак будет доверять Соболеву, тем больше уверенности. У него уже вернулась уверенность. Забивать у него получается, а это важно для нападающего.
Думаю, Соболев выиграет конкуренцию у Дурана. Посадить на лавку его будет крайне сложно», – сказал Наумов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
Понеслась….
Ага, Соболев кладет, как из пулемета, можно подумать
Колян из Пармы поднялся, конечно. Я даже не знал
Соболев бы конкуренцию не выиграл у манекена, если бы Семак признал ошибку, что настоял на его покупке...
Намного интереснее почитать мысли Наумова о Липатове. И об участии трансферов Локо того времени в Ландромате ;)
