Вратарь «МЮ» Ламменс: «Кэррик умеет ясно объяснять. Иногда тренеры придумывают сложные схемы, некоторые футболисты не включаются в игру, всем сложно выйти на один уровень»

Сенне Ламменс рассказал о работе с Майклом Кэрриком.

Голкипер «Манчестер Юнайтед » Сенне Ламменс высказался о работе с главным тренером команды Майклом Кэрриком .

На данный момент манкунианцы находятся на 3-м месте в таблице АПЛ , набрав 55 очков в 31 матче.

«Умение Кэррика все предельно ясно объяснять и доносить суть – это первое, что бросилось в глаза. Он не создавал для нас больших трудностей и не запутывал.

Иногда тренеры придумывают слишком сложные схемы, тогда некоторые футболисты не включаются в игру, и всем сложно выйти на один уровень.

С первой игры было понятно, чего он хочет. Тренер не ставил перед нами самые сложные задачи, но при этом давал игрокам возможность проявить свои сильные стороны.

В обороне очень важно не пропускать голы, а наши игроки в атаке могут сделать разницу. Вероятно, именно это и работает лучше всего», – сказал Сенне Ламменс .