2

Вратарь «МЮ» Ламменс: «Кэррик умеет ясно объяснять. Иногда тренеры придумывают сложные схемы, некоторые футболисты не включаются в игру, всем сложно выйти на один уровень»

Сенне Ламменс рассказал о работе с Майклом Кэрриком.

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Сенне Ламменс высказался о работе с главным тренером команды Майклом Кэрриком.

На данный момент манкунианцы находятся на 3-м месте в таблице АПЛ, набрав 55 очков в 31 матче.

«Умение Кэррика все предельно ясно объяснять и доносить суть – это первое, что бросилось в глаза. Он не создавал для нас больших трудностей и не запутывал.

Иногда тренеры придумывают слишком сложные схемы, тогда некоторые футболисты не включаются в игру, и всем сложно выйти на один уровень.

С первой игры было понятно, чего он хочет. Тренер не ставил перед нами самые сложные задачи, но при этом давал игрокам возможность проявить свои сильные стороны.

В обороне очень важно не пропускать голы, а наши игроки в атаке могут сделать разницу. Вероятно, именно это и работает лучше всего», – сказал Сенне Ламменс.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
Небольшой намек на одного бородатого шарлатана)
Кстати, возможно в этом и есть секрет провала МЮ. Все тренеры иностранцы провалились. Последнее светлое пятно до Каррика, это англоговорящий Сульшер.
Рекомендуем
Главные новости
Зарплата Барко вырастет до 3 млн евро в год по новому 4-летнему контракту со «Спартаком» («Чемпионат»)
20 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Плей-офф. Финал. Италия в гостях у Боснии, Швеция сыграет с Польшей, Чехия против Дании, Косово примет Турцию
27 минут назад
Чистая прибыль «Динамо» за 2025 год – 1,25 млрд рублей. Доходы от трансферов выросли в 7 раз по сравнению с 2024-м
48 минут назад
23 года в ПФК ЦСКА и юбилей легенды – собираем ваши теплые пожелания для Акинфеева
52 минуты назадТесты и игры
Адвокат Смолова о драке в «Кофемании»: «Федор принял на себя ответственность, не пытался замять дело и выкупить видеозапись. В день конфликта он никому не хамил и ни к кому не приставал»
сегодня, 13:17
Тренер «Рубина» Артига: «Если буду копировать Гвардиолу, то не буду копировать его напрямую. Буду копировать того, кто копирует Гвардиолу: это Мареска, Энрике. Пеп – гений, его невозможно понять»
сегодня, 13:11
Теймураз Лепсая: «Спартак» и Барко близки к продлению. Зарплата очень внушительная»
сегодня, 13:03
Сергей Семак: «Не стремлюсь к абсолютной власти в «Зените». Есть плюсы, когда рычаги сосредоточены в одних руках, как у Фергюсона или Романцева, но ко мне это не относится»
сегодня, 13:01
Есть ли Кубок мира у нашего любимого Марко Ройса и других звезд?
сегодня, 12:50Тесты и игры
Более 30 тысяч зрителей посетят матч Россия – Мали на «Газпром Арене». 600 болельщиков поддержат Мали
сегодня, 12:45
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Наумов: «Зенит» покупает дорогущих Джонов, а забивает Соболев. Александр выиграет конкуренцию у Дурана, думаю. Чем больше Семак будет ему доверять, тем больше уверенности»
2 минуты назад
Александр Тихонов о российском футболе: «Его называют пилорамой в спортивных кругах – деньги пилят, результата нет. Он закончился для меня, когда Палыч ушел»
21 минуту назад
Товарищеские матчи. Англия примет Японию, Испания – Египет, Аргентина против Замбии, Иран играет с Коста-Рикой
28 минут назадLive
Де Дзерби и «Тоттенхэм» подпишут контракт на 5 лет. Тренер получит «огромный» бонус, если клуб не вылетит из АПЛ
34 минуты назад
Бевеев о том, можно ли назвать Талалаева «русским Моуринью»: «Что-то от него Андрей Викторович точно взял. В стычке с ЦСКА с его стороны не было злого умысла»
42 минуты назад
Пруцев о Европе: «Хотел бы себя попробовать в Ла Лиге, всегда нравилась «Барселона». Спрашивал у Головина о «Монако»
58 минут назад
Встреча Головина с Exile и Хазяевами, стрим со сборной и тренировка. Как наши готовятся к матчу против Мали
сегодня, 13:10ВидеоСпортс"
Депутат Милонов: «Проблема Карпина не в его профессионализме, а в препятствиях политического характера. Он прекрасный тренер. Мы, как русские люди, его поддерживаем»
сегодня, 12:56
Мостовой о внимании к Сафонову в сборной: «У нас много чего делается неправильно, Головин поскромнее, Матвей на коне. Если бы Доннарумма не ушел, он не был бы основным в «ПСЖ»
сегодня, 12:30
Митрески о словах Аршавина: «Спартак» – великая команда, самая лучшая в России. Андрей Сергеевич, надо уважать историю»
сегодня, 12:19
Рекомендуем