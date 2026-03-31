Александр Тихонов о российском футболе: «Его называют пилорамой в спортивных кругах – деньги пилят, результата нет. Он закончился для меня, когда Палыч ушел»

Александр Тихонов: российский футбол для меня закончился, когда Семин ушел.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что давно потерял интерес к российскому футболу.

«Я российский футбол не смотрю уже много-много лет. Он закончился для меня, когда Палыч (Юрий Семин – Спортс’’) ушел из футбола, смотреть некого. Это разве футбол? Это пародия.

Я вообще даже не знаю, какие у нас команды, что в России происходит. Знаю только одно из интернета: бюджет футбольных команд намного выше, чем хоккейных. Так и зовут российский футбол в наших спортивных кругах – пилорама. Деньги пилят, больше ничего, результата нет.

Раньше я на стадион «Динамо» приезжал, в Тбилиси на двух матчах был, когда «Динамо » Тбилиси играло – оба матча они выиграли. Вся Грузия, по-моему, выпивала, даже дети. Такая радость была! Болели всей страной. Сейчас такого нет», – сказал Тихонов.