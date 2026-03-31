  Александр Тихонов о российском футболе: «Его называют пилорамой в спортивных кругах – деньги пилят, результата нет. Он закончился для меня, когда Палыч ушел»
Александр Тихонов о российском футболе: «Его называют пилорамой в спортивных кругах – деньги пилят, результата нет. Он закончился для меня, когда Палыч ушел»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что давно потерял интерес к российскому футболу. 

«Я российский футбол не смотрю уже много-много лет. Он закончился для меня, когда Палыч (Юрий Семин – Спортс’’) ушел из футбола, смотреть некого. Это разве футбол? Это пародия.

Я вообще даже не знаю, какие у нас команды, что в России происходит. Знаю только одно из интернета: бюджет футбольных команд намного выше, чем хоккейных. Так и зовут российский футбол в наших спортивных кругах – пилорама. Деньги пилят, больше ничего, результата нет.

Раньше я на стадион «Динамо» приезжал, в Тбилиси на двух матчах был, когда «Динамо» Тбилиси играло – оба матча они выиграли. Вся Грузия, по-моему, выпивала, даже дети. Такая радость была! Болели всей страной. Сейчас такого нет», – сказал Тихонов.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Что-то всё в кучу смешано: Палыч, российский футбол, Тбилиси, выпивающие дети...
Так то оно так про пилораму. Только причём тут уход именно Палыча?
Как сказал Котэ Махарадзе, Представляю, что творится сейчас в Тбилиси, ликует столица Грузии, ликует вся наша страна!
А тебя называют допингорамой.
Так как ты можешь судить, если не знаешь, что происходит?! Ну ей-Богу, иногда лучше промолчать
Если в лыжах/биатлоне/баскетболе пилят меньше, то это не потому, что они честнее футбольных деятелей, а по причине меньших финансовых возможностей.
