  • Зарплата Барко вырастет до 3 млн евро в год по новому 4-летнему контракту со «Спартаком» («Чемпионат»)
Зарплата Барко вырастет до 3 млн евро в год по новому 4-летнему контракту со «Спартаком» («Чемпионат»)

Полузащитник Эсекиэль Барко близок к продлению контракта со «Спартаком» на четыре года.

Зарплата 27-летнего аргентинца вырастет до трех миллионов евро в год, сообщил «Чемпионат».

По действующему соглашению, которое рассчитано до июня 2027 гола, оклад хавбека составляет 2,5 миллиона евро в год.

Барко выступает за красно-белых с 2024 года. В нынешнем сезоне футболист забил 5 голов и сделал 6 передач в 22 матчах Мир РПЛ. Его статистику можно изучить по ссылке.

Источник: «Чемпионат»
Нужно продлевать, если у него есть мотивация играть.
Продлеваешь сейчас и на 4 года, а мотивация хз где будет через полгода. Но, тут во много от командных результатов зависит тоже
Ну лотерея с мотивацией в будущем всегда имеет место при продлении контракта. Но хотя бы у него будет контракт, и можно будет продать игрока за деньги, а не просто свободным агентом отпустить.
Ну и не скажешь что не заслуживает.
Ну да хороший игрок
Кахигао, ты чего творишь? Через год можно ведь спокойно выкупить контракт и бесплатно отпустить
Всякие днори больше получают в нашей лиге.
Но объективно зп справедливая
Барко один из лидеров на поле, вполне заслуженно и без вопросов вообще
ну а почему нет свою форму он держит , хуже играть точно не стал, мне кажется заслуженно.
как по мне перехайплен. Ну выше уровнем может чем в среднем по РПЛ, но по игре каких-то восторгов не вызывает
Московские пенсионеры все уже на Никольской!)
В отличии от питерских, которые уже все в Мойке 😁
Мы в параллельной вселенной живем. 300 лямов в год.... маразм
В принципе логично, что продляют Барко и з/п повышают, только вот сомнения насчёт срока нового контракта.
