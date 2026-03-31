Зарплата Барко вырастет до 3 млн евро в год по новому 4-летнему контракту со «Спартаком» («Чемпионат»)

«Спартак» и Эсекиэль Барко могут продлить контракт на четыре года.

Полузащитник Эсекиэль Барко близок к продлению контракта со «Спартаком » на четыре года.

Зарплата 27-летнего аргентинца вырастет до трех миллионов евро в год, сообщил «Чемпионат».

По действующему соглашению, которое рассчитано до июня 2027 гола, оклад хавбека составляет 2,5 миллиона евро в год.

Барко выступает за красно-белых с 2024 года. В нынешнем сезоне футболист забил 5 голов и сделал 6 передач в 22 матчах Мир РПЛ .