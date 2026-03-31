  • Де Дзерби и «Тоттенхэм» подпишут контракт на 5 лет. Тренер получит «огромный» бонус, если клуб не вылетит из АПЛ
4

Стали известны условия контракта Роберто Де Дзерби с «Тоттенхэмом».

Ранее сообщалось, что итальянский тренер согласился возглавить лондонскую команду, занимающую 17-е место в турнирной таблице АПЛ.

По информации The Times, стороны заключат контракт на 5 лет. Ожидается, что об этом официально объявят в течение суток. Утверждается, что Де Дзерби получит «огромный» финансовый бонус, если «шпоры» сохранят место в АПЛ.

После 31 проведенного матча в чемпионате Англии «Тоттенхэм» набрал 30 очков. Он опережает идущий в зоне вылета «Вест Хэм» на 1 балл.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
И огромную неустойку, если вылетят =))
Это уже агония, они понимают что никто из нормальных к ним не пойдет, вот и берут более менее толкового
Ну помимо ТТХ и Вест Хэма, там ещё два клуба на грани вылета. Хороший план для Де Дзерби
Шпоры загнали себя в угол, теперь готовы пойти на любые условия тренера, лишь бы он согласился. Контракт на пять лет - это значит огромная неустойка в случае увольнения, и огромный бонус за сохранение прописки в АПЛ. Руководство расплачивается за свои неправильные и иногда нелепые решения.
Очень интересно чем это всё закончится
