Бевеев о том, можно ли назвать Талалаева «русским Моуринью»: «Что-то от него Андрей Викторович точно взял. В стычке с ЦСКА с его стороны не было злого умысла»
Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев высказался о работе с главным тренером команды Андреем Талалаевым.
– Пожалуй, главный момент всего сезона в РПЛ – стычка тренеров в конце вашего матча с ЦСКА. Как этот эпизод видели вы?
– Я был на поле в этот момент. Тяжелый эпизод, конечно.
Думаю, Андрей Викторович Талалаев хотел нам помочь, завести команду. Нам важно было не упустить эту победу, не потерять концентрацию. Уверен, с его стороны никакого злого умысла не было.
– Все шло к вашей победе. Был ли в этом смысл?
– Он хотел, чтобы мы немного встрепенулись и собрались. Немного сместил фокус. Нам это также дало понимание, что во что бы то ни стало нужно устоять до конца и довести игру до победы.
– Талалаев действительно такой «псих» в хорошем понимании этого слова, что на все готов ради победы?
– 100 процентов. Андрей Викторович все сделает ради победы. Своей энергией он заряжает нас.
– В ближайших матчах «Балтики» Талалаева не будет на скамейке. Это повлияет на команду?
– У нас есть система, но, конечно, его тяжело заменить на бровке, нам будет его не хватать. Понятное дело, что с Талалаевым на бровке ты играешь намного увереннее. Он придает необходимый импульс.
– Можете назвать Талалаева «русским Моуринью»?
– Да, что-то такое есть. Что-то от него Андрей Викторович точно себе взял, – сказал Мингиян Бевеев.
первый раз за карьеру где-то рядом с лидерами оказался, а дифирамбов то ему отвесили, будто уже выиграл все, что можно, и все, что нельзя.
Непомерный гонор, скорее всего. И на этом перечень "взятого" заканчивается.