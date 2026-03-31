  • Бевеев о том, можно ли назвать Талалаева «русским Моуринью»: «Что-то от него Андрей Викторович точно взял. В стычке с ЦСКА с его стороны не было злого умысла»
Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев высказался о работе с главным тренером команды Андреем Талалаевым.

– Пожалуй, главный момент всего сезона в РПЛ – стычка тренеров в конце вашего матча с ЦСКА. Как этот эпизод видели вы?

– Я был на поле в этот момент. Тяжелый эпизод, конечно.

Думаю, Андрей Викторович Талалаев хотел нам помочь, завести команду. Нам важно было не упустить эту победу, не потерять концентрацию. Уверен, с его стороны никакого злого умысла не было.

– Все шло к вашей победе. Был ли в этом смысл?

– Он хотел, чтобы мы немного встрепенулись и собрались. Немного сместил фокус. Нам это также дало понимание, что во что бы то ни стало нужно устоять до конца и довести игру до победы.

– Талалаев действительно такой «псих» в хорошем понимании этого слова, что на все готов ради победы?

– 100 процентов. Андрей Викторович все сделает ради победы. Своей энергией он заряжает нас.

– В ближайших матчах «Балтики» Талалаева не будет на скамейке. Это повлияет на команду?

– У нас есть система, но, конечно, его тяжело заменить на бровке, нам будет его не хватать. Понятное дело, что с Талалаевым на бровке ты играешь намного увереннее. Он придает необходимый импульс.

– Можете назвать Талалаева «русским Моуринью»?

– Да, что-то такое есть. Что-то от него Андрей Викторович точно себе взял, – сказал Мингиян Бевеев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
О, как!!!))) Талалаев давно ли стал чемпионом Англии, Италии, Испании, Португалии? Победителем Лиги чемпионов? Кто его вообще за пределами РФ знает?
В Армении знают
Что за бред вообще? На чем вообще основаны эти сравнения? Моур брал ЛЧ с разными клубами, выигрывал чемпионаты разных стран, завоевал кучу трофеев. А этот клоун чего добился? В кои то веки более менее стрельнул и все, понеслась
В кофеманию его
оденьте ему уже нимб на голову. святой и гениальный коуч.
первый раз за карьеру где-то рядом с лидерами оказался, а дифирамбов то ему отвесили, будто уже выиграл все, что можно, и все, что нельзя.
Согласен он звезду схватил.нуикак же комаегп из 1 лиги станет если 3. Приглашржт на все передачи а он там на уши льет какой он гений.ноьего никто не возьмёт в первую 5 команд
Когда же мы узнаем мнение уборщиц по той стычке? Жду с нетерпением
«Что-то от него Андрей Викторович точно взял...»
Непомерный гонор, скорее всего. И на этом перечень "взятого" заканчивается.
Выбивать мяч на трибуну конечно было ни к чему, поступок мягко говоря довольно дикий. И всë же игроку ЦСКА не стоило толкать Талалаева, с этого и начался весь сыр-бор. Талалаев наказан вполне справедливо, однако и футболист ЦСКА тоже достоин наказания, но его почему- то простили.
Сколько можно обсасывать тренерскую выходку, причём намеренную, но видите-ли «без злого умысла», как считает его подопечный? В отношении игрока ЦСКА вам уже разложили, почему ЭСК не посчитал нужной дополнительную к желтой санкцию.
Кто был триггером того и наказать.
С таким же успехом автоваз можно назвать "русским мерседесом"
К него был умысел 💯
Ради победы он готов на все.ну бивеев все понятно.а вот нетто хотя бивеев откуда тебе знать кто это когда то сказал в матче сборной что гола не было
