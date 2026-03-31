Чистая прибыль «Динамо» за 2025 год – 1,25 млрд рублей. Доходы от трансферов выросли в 7 раз по сравнению с 2024-м
Чистая прибыль московского клуба в прошлом году составила 1,25 миллиарда рублей, следует из отчета. Чистые активы бело-голубых по состоянию на 31 декабря 2025-го увеличились на 1,259 млрд рублей по сравнению с 2024 годом.
Доходы «Динамо» от трансферов за 2025 год составили 1,173 млрд рублей – это в семь раз больше, чем годом ранее (164,8 млн рублей).
Бело-голубые занимают 7-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 30 очков после 22 туров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РИА Новости»
И да, Личка в РПЛ ниже седьмого места не опускался)) А то, что в Турции не вышло - так там команда лифт и проходной двор, это просто многие не хотят знать или принимать))
Хотя условно Хорхе по скиллам сильнее баночников по типу Бабаева.
А так в целом да, Динамо конечно закупилось мощно летом тогда, из всех покупок единственный, кто пользу приносит - игрок, которого вообще покупали не под кудрявого вредителя))