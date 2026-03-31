Чистая прибыль «Динамо» за 2025 год – 1,25 млрд рублей. Доходы от трансферов выросли в 7 раз по сравнению с 2024-м

Прибыль «Динамо» за 2025 год превысила 1 млрд рублей.

Чистая прибыль московского клуба в прошлом году составила 1,25 миллиарда рублей, следует из отчета. Чистые активы бело-голубых по состоянию на 31 декабря 2025-го увеличились на 1,259 млрд рублей по сравнению с 2024 годом.

Доходы «Динамо» от трансферов за 2025 год составили 1,173 млрд рублей – это в семь раз больше, чем годом ранее (164,8 млн рублей).

Бело-голубые занимают 7-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 30 очков после 22 туров.