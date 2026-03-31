  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Пруцев о Европе: «Хотел бы себя попробовать в Ла Лиге, всегда нравилась «Барселона». Спрашивал у Головина о «Монако»
Пруцев о Европе: «Хотел бы себя попробовать в Ла Лиге, всегда нравилась «Барселона». Спрашивал у Головина о «Монако»

Полузащитник «Локомотива» Данил Пруцев рассказал, что хотел бы попробовать свои силы в Ла Лиге.

В этом сезоне 26-летний хавбек забил 2 гола и сделал 3 передачи в 16 матчах Мир РПЛ за «Локомотив».

– В сборной есть несколько «легионеров» – Головин, Сафонов, Миранчук. Спрашиваете у них об особенностях игры за рубежом?

– Со всеми по чуть-чуть общаемся. На днях у Саши Головина расспрашивал о «Монако». Было интересно его послушать.

– Сами хотели бы в будущем попробовать себя в Европе? И если да, то какой чемпионат импонирует, команда?

– Всегда нравилась и нравится сборная Испании, «Барселона». Хотел бы себя попробовать в Примере. Получится или нет – посмотрим, – сказал Данил Пруцев.

ВАР сделал футбол лучше?9652 голоса
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Российская газета»
logoДанил Пруцев
logoБарселона
logoЛокомотив
logoЛа Лига
logoМонако
logoАлександр Головин
logoпремьер-лига Россия
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Как же эти паспортисты оторваны от реальности, меньше чем на Барселону не согласен он, наверно Педри там уже ссытся за своё место в старте, если Пруцев перейдет. Хоть бы называли какое-нибудь Эльче или Осасуну, ещё можно было бы понять.
Ответ Милдронат Бромантанов
А если бы он сказал, что хочет в Эльче, мы же его и тут обхаяли за то, что из него не выйдет футболист так как не амбиций ))))
Ответ Милдронат Бромантанов
Вы вообще читали дальше заголовка?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
