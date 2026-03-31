  • Адвокат Смолова о драке в «Кофемании»: «Федор принял на себя ответственность, не пытался замять дело и выкупить видеозапись. В день конфликта он никому не хамил и ни к кому не приставал»
Варвара Кнутова, адвокат Федора Смолова, высказалась о примирении футболиста с пострадавшим по делу о драке в «Кофемании». 

Напомним, в сентябре прошлого года в отношении Смолова было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». 18 марта стало известно, что прокуратура утвердила обвинения бывшему нападающему сборной России и «Краснодара», футболисту может грозить до трех лет лишения свободы.

Сегодня стало известно, что Смолов и пострадавший в драке Владимир Кузьминов достигли соглашения о примирении. Футболист выплатит 4 миллиона рублей, уголовное дело, вероятно, будет закрыто. 

«Я более 20 лет работаю с различными конфликтами и могу с уверенностью констатировать, что ни один конфликт не длится вечно. Способность достигнуть компромисса в рамках правового поля делает честь обеим сторонам.

Я отдаю должное Федору: попав в нетипичную для себя, но вполне жизненную ситуацию, он принял на себя ответственность за последствия. Вопреки разнообразным вбросам в прессу неизвестного авторства, Федор в день конфликта никому не хамил и ни к кому не приставал, не пытался выкупить видеозапись, никогда не пытался как-то замять дело и действовал строго в рамках правового поля.

Если бы не нездоровые спекуляции желающих необоснованно заработать на данной истории, думаю, достичь соглашения о примирении получилось бы существенно раньше», – сказала Кнутова.

"Никому не хамил и ни к кому не приставал... никого не бил и вообще золотой начитанный человек... Сидел спокойненько, теорию пассионарного этногенеза Гумилёва изучал, чтоб камбэчнуться к церкви... Чё все докопались..."
Рафик невиновник....
Да просто ангел! А четыре миллиона - это от своей щедрой души. Жалко было человека. Пострадал ведь чего-то.
4 мульта мало с такого пенальтиста великого, я бы минимум 10 озвучил
В стране где за убийство присуждают 1 миллион, а средняя такса за поломанный нос в пределах 50 тысяч рублей, 4 мульта очень хорошо, Федя переплатил
ты бы там сидел трясся хоть 20 тыщ бы сказать
Федя вёл себя очень прилично, но сейчас он заплатит 4 млн рублей??
Хочет просто отблагодарить хорошего человека, ведь он и сам хороший, добрый и отзывчивый, почему нет?..)
Ничего плохого не делал: не хамил,не приставал, но выплатил четыре ляма непонятно кому. Откуда взялся этот пострадавший?
Не кому не хамил, просто сразу бил, без слов
Вот как и было с паненкой на ЧМ 2018.Сначала подготовился и так обосрался с понтами.
Я не виноват,вот вам 4 миллиона!
Федор в этот день с утра что-то подозревал. Он мне рассказывал, говорит: "я утром встал, точно думаю, что сегодня драка будет. Пойду в лес спрячусь".
Пусть за Паненку тогда отсидит и свободен на все четыре стороны
Ну а 4 ляма он выплатил так, на всякий случай
Одно неясно, зачем во всей этой истории адвокат нужен был?)
Что бы официально оформить отказ от претензий.
