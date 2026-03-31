Адвокат Смолова о драке в «Кофемании»: «Федор принял на себя ответственность, не пытался замять дело и выкупить видеозапись. В день конфликта он никому не хамил и ни к кому не приставал»

Адвокат Смолова: Федор не пытался замять дело, выкупить видеозапись.

Варвара Кнутова, адвокат Федора Смолова , высказалась о примирении футболиста с пострадавшим по делу о драке в «Кофемании».

Напомним, в сентябре прошлого года в отношении Смолова было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». 18 марта стало известно, что прокуратура утвердила обвинения бывшему нападающему сборной России и «Краснодара », футболисту может грозить до трех лет лишения свободы.

Сегодня стало известно , что Смолов и пострадавший в драке Владимир Кузьминов достигли соглашения о примирении. Футболист выплатит 4 миллиона рублей, уголовное дело, вероятно, будет закрыто.

«Я более 20 лет работаю с различными конфликтами и могу с уверенностью констатировать, что ни один конфликт не длится вечно. Способность достигнуть компромисса в рамках правового поля делает честь обеим сторонам.

Я отдаю должное Федору: попав в нетипичную для себя, но вполне жизненную ситуацию, он принял на себя ответственность за последствия. Вопреки разнообразным вбросам в прессу неизвестного авторства, Федор в день конфликта никому не хамил и ни к кому не приставал, не пытался выкупить видеозапись, никогда не пытался как-то замять дело и действовал строго в рамках правового поля.

Если бы не нездоровые спекуляции желающих необоснованно заработать на данной истории, думаю, достичь соглашения о примирении получилось бы существенно раньше», – сказала Кнутова.