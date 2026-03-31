  • Тренер «Рубина» Артига: «Если буду копировать Гвардиолу, то не буду копировать его напрямую. Буду копировать того, кто копирует Гвардиолу: это Мареска, Энрике. Пеп – гений, его невозможно понять»
6

Тренер «Рубина» Артига: «Если буду копировать Гвардиолу, то не буду копировать его напрямую. Буду копировать того, кто копирует Гвардиолу: это Мареска, Энрике. Пеп – гений, его невозможно понять»

Франк Артига: буду копировать того, кто копирует Гвардиолу.

Главный тренер «Рубина» Франк Артига поделился размышлениями по поводу копирования трендов с точки зрения стиля игры.

– Существует ли в тренерском деле fashion – сезонная мода: сегодня носим узкие штаны, потом широкие. И так же с инвертированными защитниками и прочим. Это немножко напоминает бессознательное явление, когда кто-то немножко что-то изобретает, и все такие: «О, точно! Я всю жизнь думал, что нужно так!» И все повторяют, вплоть до Нижнекамска.

– Поэтому и есть эта фраза от аналитиков, от экспертов, что Гвардиола, помимо блага, принес и много вреда в футбол. Мы, в том числе я, иногда просто стараемся слепо копировать.

Но он – гений. Гвардиола – гений, его невозможно понять. И копипаст не всегда годится, конечно. Почему?

Помимо тактической работы, ты должен искренне чувствовать, что передать футболистам. Потому что копипаст – это часть маркетинга. Там чувства немного.

А тренер должен так относиться к футболистам, чтобы они поверили. А если ты просто слепо следуешь моде – не будет чувства, не будет эмоций. 

Многие хотят играть, как Гвардиола. Но для того, чтобы играть как Гвардиола, нужно тренировать, как Гвардиола и быть знакомым с тренировочным процессом. И получается некая каша, получается не очень хорошо.

– А у вас был какой-то момент, когда вы поняли, что копипаст Гвардиолы – это неправильный путь? Может быть, игроки не соответствовали, может быть, другие идеи появились? Вот конкретный момент в конкретной команде. 

– Позвольте привести пример. Я сейчас в «Рубине».

Я думаю, что 99% зрителей, в том числе и футболисты, думали, что сейчас придет испанский тренер – и будет 4-3-3. Но я понял, что у команды много хорошего на самом деле выстроено, и нужно это сохранить. И если делать изменения – то вводить их постепенно. В атаке команда могла играть лучше, но я не хотел ничего ломать. Я не хотел просто копипаст делать. 

4-3-3 – это процесс, и он занимает время. И если результаты будут успешными, если они дадут нам уверенность, мы постепенно будем начинать использовать эту схему.

Но приходить на новое место и слепо копипаст делать – это неправильно, потому что футболисты подобраны под определенную манеру игры.

Мы сейчас вводим потихоньку изменения, но это процесс. Сейчас задача сохранить все то хорошее, что есть, и постепенно вводить изменения, чтобы не шокировать людей. 

Даже больше скажу. Если я буду копировать Гвардиолу, я не буду копировать его напрямую. Я буду копировать того, кто копирует Гвардиолу: это Мареска, Луис Энрике. Они проповедуют тот же футбол Гвардиолы, но более реальный.

Гениев сложно понять. Но есть тренеры высокого уровня – как Энрике и Мареска – и они приводят в жизнь идеи Гвардиолы, делая их более реалистичными. Никакие галактикос у них не играют, а совершенно нормальные футболисты. То есть это вполне реальная схема. 

Гениев при первом рассмотрении сложно понять, поэтому они и гении, – сказал Артига в подкасте Cappuccino & Catenaccio Show.

ВАР сделал футбол лучше?9719 голосов
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ВидеоСпортс’‘
Про Ташуева ещё забыл, они с Гвардиолой два гения, по одним конспектам работают.
Ответ Милдронат Бромантанов
Про Ташуева ещё забыл, они с Гвардиолой два гения, по одним конспектам работают.
Он видимо просто еще не в курсе, но надо ему об этом рассказать))
Гвардиола однажды сказал : "Будущее футбола - это десять полузащитников".Как Артига видит будущее?Чтобы заглядывать в будущее опирайтесь на сегодня.Артиге надо перестать слушать доисторическую нудятину типа Doors .А слушать современный испанский блюз от ИИ с шикарным голосом :Layah Noir, Badi Moss, Veda Grey.
Вроде и не поспоришь, что гений, но такое ощущение, что подустал.
Даже Гвардиола сам себя не копирует. Что Бавария, что Барселона, что Сити имели отличия между собой. Тут и подстройка под футболистов, под лигу, изменения в видении самого Гвардиолы
Так что, слепо копировать его попросту глупо
Ох

Видимо надо глянуть новый выпуска Капучино и Катеначчо

Им надо ещё Ильдара Ахметзянова позвать. Раз Шпилевский и Талалаева проходили
Рекомендуем
Главные новости
Зарплата Барко вырастет до 3 млн евро в год по новому 4-летнему контракту со «Спартаком» («Чемпионат»)
25 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Плей-офф. Финал. Италия в гостях у Боснии, Швеция сыграет с Польшей, Чехия против Дании, Косово примет Турцию
32 минуты назад
Чистая прибыль «Динамо» за 2025 год – 1,25 млрд рублей. Доходы от трансферов выросли в 7 раз по сравнению с 2024-м
53 минуты назад
23 года в ПФК ЦСКА и юбилей легенды – собираем ваши теплые пожелания для Акинфеева
57 минут назадТесты и игры
Адвокат Смолова о драке в «Кофемании»: «Федор принял на себя ответственность, не пытался замять дело и выкупить видеозапись. В день конфликта он никому не хамил и ни к кому не приставал»
сегодня, 13:17
Теймураз Лепсая: «Спартак» и Барко близки к продлению. Зарплата очень внушительная»
сегодня, 13:03
Сергей Семак: «Не стремлюсь к абсолютной власти в «Зените». Есть плюсы, когда рычаги сосредоточены в одних руках, как у Фергюсона или Романцева, но ко мне это не относится»
сегодня, 13:01
Есть ли Кубок мира у нашего любимого Марко Ройса и других звезд?
сегодня, 12:50Тесты и игры
Более 30 тысяч зрителей посетят матч Россия – Мали на «Газпром Арене». 600 болельщиков поддержат Мали
сегодня, 12:45
Депутат Журова о матче России и США: «Многое зависит от того, кто выиграет выборы в Конгресс. Республиканцы поддержат, а демократы – вряд ли»
сегодня, 12:44
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Наумов: «Зенит» покупает дорогущих Джонов, а забивает Соболев. Александр выиграет конкуренцию у Дурана, думаю. Чем больше Семак будет ему доверять, тем больше уверенности»
7 минут назад
Вратарь «МЮ» Ламменс: «Кэррик умеет ясно объяснять. Иногда тренеры придумывают сложные схемы, некоторые футболисты не включаются в игру, всем сложно выйти на один уровень»
12 минут назад
Александр Тихонов о российском футболе: «Его называют пилорамой в спортивных кругах – деньги пилят, результата нет. Он закончился для меня, когда Палыч ушел»
26 минут назад
Товарищеские матчи. Англия примет Японию, Испания – Египет, Аргентина против Замбии, Иран играет с Коста-Рикой
33 минуты назадLive
Де Дзерби и «Тоттенхэм» подпишут контракт на 5 лет. Тренер получит «огромный» бонус, если клуб не вылетит из АПЛ
39 минут назад
Бевеев о том, можно ли назвать Талалаева «русским Моуринью»: «Что-то от него Андрей Викторович точно взял. В стычке с ЦСКА с его стороны не было злого умысла»
47 минут назад
Пруцев о Европе: «Хотел бы себя попробовать в Ла Лиге, всегда нравилась «Барселона». Спрашивал у Головина о «Монако»
сегодня, 13:24
Встреча Головина с Exile и Хазяевами, стрим со сборной и тренировка. Как наши готовятся к матчу против Мали
сегодня, 13:10ВидеоСпортс"
Депутат Милонов: «Проблема Карпина не в его профессионализме, а в препятствиях политического характера. Он прекрасный тренер. Мы, как русские люди, его поддерживаем»
сегодня, 12:56
Мостовой о внимании к Сафонову в сборной: «У нас много чего делается неправильно, Головин поскромнее, Матвей на коне. Если бы Доннарумма не ушел, он не был бы основным в «ПСЖ»
сегодня, 12:30
Рекомендуем