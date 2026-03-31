Тренер «Рубина» Артига: «Если буду копировать Гвардиолу, то не буду копировать его напрямую. Буду копировать того, кто копирует Гвардиолу: это Мареска, Энрике. Пеп – гений, его невозможно понять»

Франк Артига: буду копировать того, кто копирует Гвардиолу.

Главный тренер «Рубина » Франк Артига поделился размышлениями по поводу копирования трендов с точки зрения стиля игры.

– Существует ли в тренерском деле fashion – сезонная мода: сегодня носим узкие штаны, потом широкие. И так же с инвертированными защитниками и прочим. Это немножко напоминает бессознательное явление, когда кто-то немножко что-то изобретает, и все такие: «О, точно! Я всю жизнь думал, что нужно так!» И все повторяют, вплоть до Нижнекамска.

– Поэтому и есть эта фраза от аналитиков, от экспертов, что Гвардиола , помимо блага, принес и много вреда в футбол. Мы, в том числе я, иногда просто стараемся слепо копировать.

Но он – гений. Гвардиола – гений, его невозможно понять. И копипаст не всегда годится, конечно. Почему?

Помимо тактической работы, ты должен искренне чувствовать, что передать футболистам. Потому что копипаст – это часть маркетинга. Там чувства немного.

А тренер должен так относиться к футболистам, чтобы они поверили. А если ты просто слепо следуешь моде – не будет чувства, не будет эмоций.

Многие хотят играть, как Гвардиола. Но для того, чтобы играть как Гвардиола, нужно тренировать, как Гвардиола и быть знакомым с тренировочным процессом. И получается некая каша, получается не очень хорошо.

– А у вас был какой-то момент, когда вы поняли, что копипаст Гвардиолы – это неправильный путь? Может быть, игроки не соответствовали, может быть, другие идеи появились? Вот конкретный момент в конкретной команде.

– Позвольте привести пример. Я сейчас в «Рубине».

Я думаю, что 99% зрителей, в том числе и футболисты, думали, что сейчас придет испанский тренер – и будет 4-3-3. Но я понял, что у команды много хорошего на самом деле выстроено, и нужно это сохранить. И если делать изменения – то вводить их постепенно. В атаке команда могла играть лучше, но я не хотел ничего ломать. Я не хотел просто копипаст делать.

4-3-3 – это процесс, и он занимает время. И если результаты будут успешными, если они дадут нам уверенность, мы постепенно будем начинать использовать эту схему.

Но приходить на новое место и слепо копипаст делать – это неправильно, потому что футболисты подобраны под определенную манеру игры.

Мы сейчас вводим потихоньку изменения, но это процесс. Сейчас задача сохранить все то хорошее, что есть, и постепенно вводить изменения, чтобы не шокировать людей.

Даже больше скажу. Если я буду копировать Гвардиолу, я не буду копировать его напрямую. Я буду копировать того, кто копирует Гвардиолу: это Мареска , Луис Энрике . Они проповедуют тот же футбол Гвардиолы, но более реальный.

Гениев сложно понять. Но есть тренеры высокого уровня – как Энрике и Мареска – и они приводят в жизнь идеи Гвардиолы, делая их более реалистичными. Никакие галактикос у них не играют, а совершенно нормальные футболисты. То есть это вполне реальная схема.

Гениев при первом рассмотрении сложно понять, поэтому они и гении, – сказал Артига в подкасте Cappuccino & Catenaccio Show.