  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Теймураз Лепсая: «Спартак» и Барко близки к продлению. Зарплата очень внушительная»
15

Теймураз Лепсая: «Спартак» и Барко близки к продлению. Зарплата очень внушительная»

Эсекиэль Барко близок к продлению контракта со «Спартаком».

«Спартак», вероятно, заключит новый контракт с Эсекиэлем Барко.

Об этом сообщил футбольный функционер Теймураз Лепсая.

«Спартак» и Барко близки к продлению. Зарплата внушительная. Очень», – написал Лепсая.

Аргентинский футболист выступает за красно-белых с 2024 года. Действующий контракт Барко с московским клубом рассчитан до июня 2027 года. Подробную статистику 27-летнего полузащитника можно найти здесь

ВАР сделал футбол лучше?9849 голосов
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Теймураза Лепсая
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Приятно смотреть на игру Барко. Ради таких игроков можно идти на стадион, смотреть РПЛ.
Будет классно, если его продлят.
Ответ Evgeny Valyaev
Конечно давайте подпишем очередного хромого(это он не смог пробить пенальти с Зенитом?), насыпем ему в карман за его 5 голов в 21 матче, а детский футбол в стране оставим платным, где родители скидываются на мячи, зп тренерам, и на все поездки, товарищеские турниры, где федерации даже судей не могут предоставить.
Ответ Васенышев
Лукойл не должен оплачивать детский футбол по всей стране. Он занимается конкретным клубом, у которого есть академия. Лукойл делает огромные отчисления в бюджет. А вот высокая неэффективность трат бюджета - вопрос к президенту, правительству, депутатам и другим чиновникам. Можно не тратить на RT по 100 млрд в год и на другую пропаганду. Можно не тратить сотни миллиардов на оборудование, которое закроет интернет россиянам. Вот туда претензии и направляйте. Футбол - это сфера развлечения. Я иду на стадион на шоу, я плачу за это шоу деньги. Я хочу там видеть Барко и других профессионалов, а не паспортистов, не умеющих играть.
Отличная новость 👍 Лучший игрок на данный момент!
Всё логично. Лучший игрок Спартака. Свои деньги он отрабатывает на поле. Побольше бы таких как он в наш чемпионат.
Ещё 1-2 игроков уровня Барко...
Ответ bedLaM
Тоже хотел написать, а потом подумал а чем плох Маркиньос? Или Солари тот же. Жедсон тоже хорошо играл до нг. Хз, кого и куда еще?
Ответ Gardarike
Как минимум еще 1 классного ЦЗ и ЦФ.
Вот и отлично. Отличный игрок
Читайте новости футбола в любимой соцсети
