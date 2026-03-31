Сергей Семак: «Не стремлюсь к абсолютной власти в «Зените». Есть плюсы, когда рычаги сосредоточены в одних руках, как у Фергюсона или Романцева, но ко мне это не относится»

Сергей Семак: не стремлюсь к абсолютной власти в «Зените».

Сергей Семак , возглавляющий «Зенит», ответил на вопрос, нет ли у него желания совмещать функции главного тренера и менеджера.

«Такого предложения мне не делали. Да и сам не стремлюсь к абсолютной власти в клубе. Это просто невозможно.

В «Зените» все организовано иначе, чем в «Манчестер Юнайтед».

Есть спортивный блок, отвечающий за подготовку резервов, селекционный отдел, отслеживающий потенциальных новичков. Как главный тренер участвую во многих процессах в трансферной сфере.

Конечно, есть большие плюсы, когда все рычаги сосредоточены в одних руках, как у Фергюсона или как в свое время в российском чемпионате у Олега Ивановича Романцева и Юрия Павловича Семина, Валерия Георгиевича Газзаева и Курбана Бекиевича Бердыева.

При таком подходе у главного тренера больше возможностей для управления командой и реализации своих идей. Только ко мне это не относится», – сказал Семак.