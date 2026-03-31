  • Сергей Семак: «Не стремлюсь к абсолютной власти в «Зените». Есть плюсы, когда рычаги сосредоточены в одних руках, как у Фергюсона или Романцева, но ко мне это не относится»
18

Сергей Семак, возглавляющий «Зенит», ответил на вопрос, нет ли у него желания совмещать функции главного тренера и менеджера.

«Такого предложения мне не делали. Да и сам не стремлюсь к абсолютной власти в клубе. Это просто невозможно.

В «Зените» все организовано иначе, чем в «Манчестер Юнайтед».

Есть спортивный блок, отвечающий за подготовку резервов, селекционный отдел, отслеживающий потенциальных новичков. Как главный тренер участвую во многих процессах в трансферной сфере.

Конечно, есть большие плюсы, когда все рычаги сосредоточены в одних руках, как у Фергюсона или как в свое время в российском чемпионате у Олега Ивановича Романцева и Юрия Павловича Семина, Валерия Георгиевича Газзаева и Курбана Бекиевича Бердыева.

При таком подходе у главного тренера больше возможностей для управления командой и реализации своих идей. Только ко мне это не относится», – сказал Семак.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РИА Новости»
Рычаги сосредоточены в руках Миллера
Ответ PavelRM
Рычаги сосредоточены в руках Миллера
Ещё Лапорты
Ответ PavelRM
Рычаги сосредоточены в руках Миллера
Раньше был триумвират из Алексей Борисыча Миллера, Ромы Ротнеберга и бакланов. А сейчас Рому можно заменить на Серёгу Держидупу.
Семак слишком мягкий для руководителя.
А кто отдал Сергеева и взял дельфина?Руководство или Семак?
Может всё же стоит попробовать работу менеджера, как психолог - получается, не всем же работать тренерами по физической и тактической подготовкам.
Что конкретно хорошего было, когда все рычаги контролировал Романцев?
Не говоря уж о том, что вряд ли у Бердыева, Сёмина и Газзаева такая же абсолютная власть была - они чисто за футбол отвечали. А Филатов, Гинер, правительство Татарстана просто не лезло в тренировочный процесс.
Там есть.звачнов и Миллер
