Сергей Семак: «Не стремлюсь к абсолютной власти в «Зените». Есть плюсы, когда рычаги сосредоточены в одних руках, как у Фергюсона или Романцева, но ко мне это не относится»
Сергей Семак, возглавляющий «Зенит», ответил на вопрос, нет ли у него желания совмещать функции главного тренера и менеджера.
«Такого предложения мне не делали. Да и сам не стремлюсь к абсолютной власти в клубе. Это просто невозможно.
В «Зените» все организовано иначе, чем в «Манчестер Юнайтед».
Есть спортивный блок, отвечающий за подготовку резервов, селекционный отдел, отслеживающий потенциальных новичков. Как главный тренер участвую во многих процессах в трансферной сфере.
Конечно, есть большие плюсы, когда все рычаги сосредоточены в одних руках, как у Фергюсона или как в свое время в российском чемпионате у Олега Ивановича Романцева и Юрия Павловича Семина, Валерия Георгиевича Газзаева и Курбана Бекиевича Бердыева.
При таком подходе у главного тренера больше возможностей для управления командой и реализации своих идей. Только ко мне это не относится», – сказал Семак.
Не говоря уж о том, что вряд ли у Бердыева, Сёмина и Газзаева такая же абсолютная власть была - они чисто за футбол отвечали. А Филатов, Гинер, правительство Татарстана просто не лезло в тренировочный процесс.