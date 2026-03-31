Депутат Милонов: «Проблема Карпина не в его профессионализме, а в препятствиях политического характера. Он прекрасный тренер. Мы, как русские люди, его поддерживаем»
Депутат Госдумы Виталий Милонов поделился мнением о работе Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.
«Проблема для Карпина не в его тренерском профессионализме, мастерстве, а проблема в том, что есть препятствия политического характера.
Но я верю и надеюсь, что Карпин Валерий справится с любой задачей, он прекрасный тренер. Мы, как русские люди, его поддерживаем и желаем ему успехов», – сказал Милонов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Вы и дальше поддерживайте.Но сборной нужен настоящий тренер- а не лузер из Ростова, Динамо.
Неизбежно, что нас вернут на международную арену и с таким тренером он не будет готова играть даже с какой нибудь Венгрией.