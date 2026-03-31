Депутат Милонов: «Проблема Карпина не в его профессионализме, а в препятствиях политического характера. Он прекрасный тренер. Мы, как русские люди, его поддерживаем»

Виталий Милонов: Карпин – прекрасный тренер. Мы, русские люди, его поддерживаем.

Депутат Госдумы Виталий Милонов поделился мнением о работе Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

«Проблема для Карпина не в его тренерском профессионализме, мастерстве, а проблема в том, что есть препятствия политического характера.

Но я верю и надеюсь, что Карпин Валерий справится с любой задачей, он прекрасный тренер. Мы, как русские люди, его поддерживаем и желаем ему успехов», – сказал Милонов.