Более 30 тысяч зрителей посетят матч Россия – Мали на «Газпром Арене». 600 болельщиков поддержат Мали

Более 30 тысяч болельщиков посетят товарищеский матч между сборными России и Мали в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщили в Департаменте мероприятий и коммуникаций РФС.

На матче в Петербурге будут присутствовать более 600 болельщиков сборной Мали.

Матч пройдет 31 марта и начнется в 20:00 по московскому времени. Спортс’‘’ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.