Депутат Журова о матче России и США: «Многое зависит от того, кто выиграет выборы в Конгресс. Республиканцы поддержат, а демократы – вряд ли»

Журова: республиканцы поддержат матч России и США, демократы – вряд ли.

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о возможности организовать товарищеский матч между сборными России и США.

«В Госдуме много депутатов, которые являются футбольными болельщиками. Например, когда сборная России играла с Никарагуа , мы были в США, но смотрели матч.

И во время встречи с американскими конгрессменами мы также проговаривали идею проведения товарищеской игры между нашими национальными командами. Пока есть позитивный фон в отношениях двух стран, надо этим пользоваться.

Однако, как я уже говорила, окончательное решение, конечно же, за Российским футбольным союзом и Федерацией футбола США. Я же могу только посоветовать связаться с американцами по этой теме, если есть контакты.

При этом многое зависит от того, кто выиграет выборы в Конгресс. Если республиканцы, то они поддержат идею проведения встречи с россиянами, а если демократы – вряд ли», – сказала Журова.

