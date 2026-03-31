  • Мостовой о внимании к Сафонову в сборной: «У нас много чего делается неправильно, Головин поскромнее, Матвей на коне. Если бы Доннарумма не ушел, он не был бы основным в «ПСЖ»
Мостовой о внимании к Сафонову в сборной: «У нас много чего делается неправильно, Головин поскромнее, Матвей на коне. Если бы Доннарумма не ушел, он не был бы основным в «ПСЖ»

Александр Мостовой оценил внимание к Матвею Сафонову в сборной России.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о внимании к голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову в национальной команде.

– У вас нет ощущения, что сборная России превратилась в сборную Сафонова? Все активности в основном с ним, все новости про него, даже Иракли позвали, чтобы спел «Лондон-Париж». Правильно ли такое внимание к одному человеку в сборной?

– Конечно, неправильно.

Но у нас же давно много чего делается неправильно. Но на это мало кто обращает внимание. Только когда мы высказываемся. Но нас, к сожалению, не слушают.

Понимаю, что у нас немного футболистов играет в Европе. На пальцах одной руки посчитать можно.

А сегодня в сборной только Головин и Сафонов. Саша Головин поскромнее, поэтому ему поменьше внимания, а Сафонов сейчас вроде бы на коне.

Вроде бы основным вратарем стал, но это хорошо, что Джанлуиджи Доннарумма ушел. Если бы он не ушел, то Сафонов не был бы основным, – сказал Мостовой.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
4 комментария
Если бы Сафонов не перешёл в ПСЖ сейчас бы тоже не был у них основным, так к слову
Если бы Сафонов не перешёл в ПСЖ сейчас бы тоже не был у них основным, так к слову
Сидел бы под Агкацевым сейчас
Я сам завёл с француженкою шашни,
Мои друзья теперь — и Пьер, и Жан.
И вот плевал я уже, Ваня, с Эйфелевой башни
На головы беспечных парижан!
Если бы не позвонили Мостовому, то мы бы не узнали, что если бы Доннарумма не ушел, то Сафонов бы не стал основным
