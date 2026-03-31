Смолов примирился с пострадавшим в драке в «Кофемании» и выплатит ему 4 млн рублей. Уголовное дело, вероятно, будет прекращено (Иван Карпов)

Федор Смолов примирился с пострадавшим в драке в «Кофемании».

Уголовное дело в отношении Федора Смолова , вероятно, будет закрыто.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, бывший нападающий сборной России и пострадавший в драке Владимир Кузьминов достигли соглашения о примирении. Футболист выплатит компенсацию морального и физического ущерба и понесенных расходов – общая сумма составит 4 млн рублей. 1 миллион Федор перевел через нотариуса еще в июне 2025 года.

Утверждается, что Кузьминов обратится в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела. Вероятно, завтра оно будет закрыто.

В сентябре прошлого года в отношении Смолова было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». 18 марта стало известно, что прокуратура утвердила обвинения бывшему нападающему сборной России и «Краснодара », футболисту может грозить до трех лет лишения свободы.

Мировой судья Пресненского района Москвы приступит к рассмотрению дела 1 апреля .