Смолов примирился с пострадавшим в драке в «Кофемании» и выплатит ему 4 млн рублей. Уголовное дело, вероятно, будет прекращено (Иван Карпов)

Федор Смолов примирился с пострадавшим в драке в «Кофемании».

Уголовное дело в отношении Федора Смолова, вероятно, будет закрыто.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, бывший нападающий сборной России и пострадавший в драке Владимир Кузьминов достигли соглашения о примирении. Футболист выплатит компенсацию морального и физического ущерба и понесенных расходов – общая сумма составит 4 млн рублей. 1 миллион Федор перевел через нотариуса еще в июне 2025 года.

Утверждается, что Кузьминов обратится в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела. Вероятно, завтра оно будет закрыто.

В сентябре прошлого года в отношении Смолова было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». 18 марта стало известно, что прокуратура утвердила обвинения бывшему нападающему сборной России и «Краснодара», футболисту может грозить до трех лет лишения свободы.

Мировой судья Пресненского района Москвы приступит к рассмотрению дела 1 апреля

ВАР сделал футбол лучше?9159 голосов
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Кто бы мне дал по морде за 4 млн. ?
Думаю многие подумали об этом.
Главная победа в его карьере
блин, ну все же то, что он тогда не оказался с Кокориным и Мамаевым, наверное ценнее
Так он проиграл
Надо будет как нибудь заглянуть в эту кофеманию
Только к чувакам из Кортежа не подходи)
>>еще в июне 2026 года.

ловко!
Фигасе назад в будущее
"перевел еще в июне 2026 года" ... это новость из будущего?
Закэшбэчил и закамбэчил
Главное не идти праздновать в Кофеманию)
Мамаев с Кокориным - а что, так можно было?
Смолов, ломай меня полностью.
Лишний раз подтверждается,что был не просто лёгкий удар,а пострадавший реально лечился,отсюда и сумма значительная.
Дело Смолова о драке в «Кофемании» рассмотрят в суде 1 апреля, сообщила адвокат экс-форварда «Краснодара»
20 марта, 12:37
Адвокат Смолова про дело о драке в «Кофемании»: «Шансы на освобождение Федора от уголовной ответственности за судебным штрафом весьма высокие»
19 марта, 19:54
Адвокат Смолова о драке: «Никакую глазницу потерпевшему Федор не ломал – это старая травма. При такой фактуре оснований в отказе в прекращении дела не имеется, даже с натяжкой»
19 марта, 13:32
Адвокат Смолова об инциденте в «Кофемании»: «Федору крикнули оскорбительную фразу. Потерпевший полез в драку, чтобы ее разнять – на видео видно, как он бьет футболиста в живот рукой»
19 марта, 12:47
Теймураз Лепсая: «Спартак» и Барко близки к продлению. Зарплата очень внушительная»
1 минуту назад
Сергей Семак: «Не стремлюсь к абсолютной власти в «Зените». Есть плюсы, когда рычаги сосредоточены в одних руках, как у Фергюсона или Романцева, но ко мне это не относится»
3 минуты назад
Есть ли Кубок мира у нашего любимого Марко Ройса и других звезд?
14 минут назадТесты и игры
Более 30 тысяч зрителей посетят матч Россия – Мали на «Газпром Арене». 600 болельщиков поддержат Мали
19 минут назад
Депутат Журова о матче России и США: «Многое зависит от того, кто выиграет выборы в Конгресс. Республиканцы поддержат, а демократы – вряд ли»
20 минут назад
Де Дзерби возглавит «Тоттенхэм». Клуб договорился с тренером (Джанлука Ди Марцио)
48 минут назад
Товарищеский матч. Россия сыграет с Мали. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
49 минут назад
Лукаку не явился на тренировку «Наполи», сообщил клуб: «Оставляем за собой право решать, принимать ли дисциплинарные меры, а также продолжать ли игроку выступать за команду»
57 минут назад
АПЛ запустила архив с хайлайтами за все 33 сезона. На главной странице игра с покером Аршавина в разделе «лучшие матчи в истории»
58 минут назадФото
Соболев – лучший игрок «Зенита» в феврале-марте. У форварда 5 (4+1) очков в 6 матчах
сегодня, 12:00
Депутат Милонов: «Проблема Карпина не в его профессионализме, а в препятствиях политического характера. Он прекрасный тренер. Мы, как русские люди, его поддерживаем»
8 минут назад
Мостовой о внимании к Сафонову в сборной: «У нас много чего делается неправильно, Головин поскромнее, Матвей на коне. Если бы Доннарумма не ушел, он не был бы основным в «ПСЖ»
34 минуты назад
Митрески о словах Аршавина: «Спартак» – великая команда, самая лучшая в России. Андрей Сергеевич, надо уважать историю»
45 минут назад
Товарищеские матчи. Англия примет Японию, Испания – Египет, Аргентина против Замбии, Казахстан играет с Коморскими островами
59 минут назадLive
Владимир Пономарев: «В ЦСКА собрались бегунки, Глебов – это пока безголовый мальчишка. Он несется, как электричка – скорость у него неплохая, но это может закончиться в любой момент»
сегодня, 11:32
Губерниев о сборной России: «Штаб Карпина, надеюсь, без использования великого русского мата заранее, а не в перерыве, объяснит, что из себя представляет Мали»
сегодня, 11:30
Бевеев о квартире в Москве: «Пока так и не купил. В планах такое есть. Но сейчас я в раздумьях, стоит ли вообще это делать – не знаю, хочу ли там жить»
сегодня, 11:06
Гендиректор «Ньюкасла» поддержал Хау на фоне 12-го места в АПЛ: «Эдди – наш тренер. Рассчитываю на отличный результат до конца сезона, поговорим о будущем, когда придет время»
сегодня, 11:01
«Милан» купил второго бомбардира «Партизана» Костича за 3 млн евро
сегодня, 10:55
«Те же самые футболисты «Спартака» стали выглядеть сильнее. В атаке команда сильно добавила, стала креативнее». Ромащенко о работе Карседо
сегодня, 10:29
