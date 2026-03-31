Митрески о словах Аршавина: «Спартак» – великая команда, самая лучшая в России. Андрей Сергеевич, надо уважать историю»

Игор Митрески: «Спартак» – великая команда, самая лучшая в России.

Бывший защитник «Спартака » Игор Митрески оценил высказывание Андрея Аршавина о красно-белых.

– Андрей Аршавин заявил, что «Спартак» уже не топ-клуб. Согласны?

– Ну как же? У «Спартака» больше всех титулов в России. Андрей Сергеевич, надо уважать историю.

В Германии есть «Шальке », правда он во второй лиге, есть «Гамбург » – он тоже великий, даже если переживает кризис.

«Спартак» – великая команда. Самая лучшая в России. Не надо делать такие выводы!

– Сейчас «Локомотив» называют народной командой. Хотя ей всегда был «Спартак».

– Я знаю только то, что исторически ей был «Спартак». Категорически не согласен. В мое время только «Спартак» был народной командой, – сказал Митрески .

Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Чемпионский футбол за 20 лет показали один раз. Люди моего поколения ассоциируют команду с красивым футболом, стеночками, но про это можно забыть»