Митрески о словах Аршавина: «Спартак» – великая команда, самая лучшая в России. Андрей Сергеевич, надо уважать историю»
Бывший защитник «Спартака» Игор Митрески оценил высказывание Андрея Аршавина о красно-белых.
– Андрей Аршавин заявил, что «Спартак» уже не топ-клуб. Согласны?
– Ну как же? У «Спартака» больше всех титулов в России. Андрей Сергеевич, надо уважать историю.
В Германии есть «Шальке», правда он во второй лиге, есть «Гамбург» – он тоже великий, даже если переживает кризис.
«Спартак» – великая команда. Самая лучшая в России. Не надо делать такие выводы!
– Сейчас «Локомотив» называют народной командой. Хотя ей всегда был «Спартак».
– Я знаю только то, что исторически ей был «Спартак». Категорически не согласен. В мое время только «Спартак» был народной командой, – сказал Митрески.
