  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Митрески о словах Аршавина: «Спартак» – великая команда, самая лучшая в России. Андрей Сергеевич, надо уважать историю»
5

Митрески о словах Аршавина: «Спартак» – великая команда, самая лучшая в России. Андрей Сергеевич, надо уважать историю»

Игор Митрески: «Спартак» – великая команда, самая лучшая в России.

Бывший защитник «Спартака» Игор Митрески оценил высказывание Андрея Аршавина о красно-белых.

Андрей Аршавин заявил, что «Спартак» уже не топ-клуб. Согласны?

– Ну как же? У «Спартака» больше всех титулов в России. Андрей Сергеевич, надо уважать историю.

В Германии есть «Шальке», правда он во второй лиге, есть «Гамбург» – он тоже великий, даже если переживает кризис.

«Спартак» – великая команда. Самая лучшая в России. Не надо делать такие выводы!

– Сейчас «Локомотив» называют народной командой. Хотя ей всегда был «Спартак».

– Я знаю только то, что исторически ей был «Спартак». Категорически не согласен. В мое время только «Спартак» был народной командой, – сказал Митрески.

Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Чемпионский футбол за 20 лет показали один раз. Люди моего поколения ассоциируют команду с красивым футболом, стеночками, но про это можно забыть»

ВАР сделал футбол лучше?9128 голосов
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoИгор Митрески
logoАндрей Аршавин
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoСпорт-Экспресс
logoГамбург
logoШальке
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Локо всю жизнь был пятым колесом, с какого перепуга он стал народной командой. Кто его так называет, журналистам захотелось, типа больше всех россиян в составе и значит народная команда. Кому интересен Локо, кроме небольшого количества своих болельщиков, в регионах никому особо не интересен, как те же Спартак, Зенит, ЦСКА.
«Уже не топ клуб» = «надо уважать историю»
Пусть эта история останется с Митреске в той яме откуда он вылез. Не доросло еще это до замечаний Андрей Сергеевичу!
Какие-то фантомные боли в районе копчика у этих спартаковцев...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем