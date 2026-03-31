Де Дзерби возглавит «Тоттенхэм». Клуб договорился с тренером (Джанлука Ди Марцио)

Роберто Де Дзерби возглавит «Тоттенхэм».

Лондонский клуб достиг принципиальной договоренности с итальянским тренером, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Сторонам осталось согласовать последние детали.

«Тоттенхэм» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ , набрав 30 очков после 31 тура.

Последним местом работы Де Дзерби был «Марсель», который он возглавлял с июня 2024 года по февраль 2026-го.