Де Дзерби возглавит «Тоттенхэм». Клуб договорился с тренером (Джанлука Ди Марцио)

Роберто Де Дзерби возглавит «Тоттенхэм».

Роберто Де Дзерби станет новым главным тренером «Тоттенхэма». 

Лондонский клуб достиг принципиальной договоренности с итальянским тренером, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Сторонам осталось согласовать последние детали. 

«Тоттенхэм» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков после 31 тура.

Последним местом работы Де Дзерби был «Марсель», который он возглавлял с июня 2024 года по февраль 2026-го.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Будет интересно посмотреть как этот психически не совсем уравновешенный тренер будет справляться в настолько бедовом клубе.
Ответ Евгений Сидоров
Будет интересно посмотреть как этот психически не совсем уравновешенный тренер будет справляться в настолько бедовом клубе.
Судя по всему зрелище будет не долгим)
Ответ Евгений Сидоров
Будет интересно посмотреть как этот психически не совсем уравновешенный тренер будет справляться в настолько бедовом клубе.
Как известно, минус на минус..)
Будет самая стильная команда Чемпионшипа
как не умели защищаться так и не будут))
Счастливого Чемпионшипа, Дзербюшка!
Это лучшее что они могли найти!
Де Дзерби надо заявить, что он еврей и гей. Тогда отстанут 👍😁
Ура! Тренер, залегший на дно (таблицы ЛЧ) в Брюгге, возглавит Тоттенхэм! Сбылось!
Уверен он поднимет клуб в зону еврокубков уже в следующем сезоне, при условии, что они не вылетят конечно.

Никогда не понимал оверхейта Де Дзерби, свою игру он поставит. Да, потом со всеми поссорится и его уволят, но пару лет в футбол поиграют.
Да не вылетят они) сейчас на эмоциях пойдут победы, так что шансы на вылет минимальны, наверное меньше 10 процентов
Будет ставка сколько он пробудет у руля? 7 или 8 матчей? Вполне возможно, поняв вся полноту ситуации, после 7-го матча оформит разрыв контракта и улетит дальше чиллить на Сардинию, с вагонами бабла.
