Де Дзерби возглавит «Тоттенхэм». Клуб договорился с тренером (Джанлука Ди Марцио)
Роберто Де Дзерби станет новым главным тренером «Тоттенхэма».
Лондонский клуб достиг принципиальной договоренности с итальянским тренером, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Сторонам осталось согласовать последние детали.
«Тоттенхэм» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков после 31 тура.
Последним местом работы Де Дзерби был «Марсель», который он возглавлял с июня 2024 года по февраль 2026-го.
ВАР сделал футбол лучше?9156 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Никогда не понимал оверхейта Де Дзерби, свою игру он поставит. Да, потом со всеми поссорится и его уволят, но пару лет в футбол поиграют.