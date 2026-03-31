Лукаку не явился на тренировку «Наполи», сообщил клуб: «Оставляем за собой право решать, принимать ли дисциплинарные меры, а также продолжать ли игроку выступать за команду»

«Наполи» может наказать Лукаку, не явившегося в расположение команды.

В «Наполи » допустили, что примут дисциплинарные меры в отношении Ромелу Лукаку.

Ранее стало известно, что 32-летний нападающий покинул расположение сборной Бельгии и не примет участие в товарищеских матчах со сборными США и Мексики. Он решил сосредоточиться на улучшении физической формы.

Футболист занимается в Бельгии с личным тренером – это решение не было согласовано с клубом. Позиция «Наполи» заключается в том, что Лукаку должен вернуться в расположение команды до вторника – иначе он будет исключен из состава.

«Футбольный клуб «Наполи» объявляет, что Ромелу Лукаку не ответил на вызов на сегодняшнюю тренировку.

Клуб оставляет за собой право решать, принимать ли соответствующие дисциплинарные меры, а также продолжать ли игроку выступать за команду на постоянной основе», – говорится в заявлении неаполитанцев.

В текущем сезоне Серии А Ромелу провел 5 матчей, находясь на поле в среднем 8 минут, и забил 1 гол.