  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
15

Лукаку не явился на тренировку «Наполи», сообщил клуб: «Оставляем за собой право решать, принимать ли дисциплинарные меры, а также продолжать ли игроку выступать за команду»

«Наполи» может наказать Лукаку, не явившегося в расположение команды.

В «Наполи» допустили, что примут дисциплинарные меры в отношении Ромелу Лукаку.

Ранее стало известно, что 32-летний нападающий покинул расположение сборной Бельгии и не примет участие в товарищеских матчах со сборными США и Мексики. Он решил сосредоточиться на улучшении физической формы.

Футболист занимается в Бельгии с личным тренером – это решение не было согласовано с клубом. Позиция «Наполи» заключается в том, что Лукаку должен вернуться в расположение команды до вторника – иначе он будет исключен из состава.

«Футбольный клуб «Наполи» объявляет, что Ромелу Лукаку не ответил на вызов на сегодняшнюю тренировку.

Клуб оставляет за собой право решать, принимать ли соответствующие дисциплинарные меры, а также продолжать ли игроку выступать за команду на постоянной основе», – говорится в заявлении неаполитанцев. 

В текущем сезоне Серии А Ромелу провел 5 матчей, находясь на поле в среднем 8 минут, и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.

ВАР сделал футбол лучше?9152 голоса
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Наполи»
logoНаполи
logoРомелу Лукаку
logoсерия А Италия
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Веселый клуб этот Наполи,То Осимхен с ними воевал,теперь Лукаку
Ответ el shaarawy92
Расисты видимо.
Ответ Т Марк
По заветам Бенито.)
Да Лукаку уже за 40, устал батенька. Отпустите его к шейхам
Пусть тренируются те, кто не умеет играть
Не выдержал конкуренции с Хойлундом
Даже с Конте не ужился
Что-то неладное, уже второй топ форвард бастует
Интересно, кто убьет его первым, Конте или Де Лау?
Мавр устал, мавр может уходить
Лукаку травмировал третью ногу, наверное🤣
Хойлунда же выкупают
а Лакака едет в турцию или аравию
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
