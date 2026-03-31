АПЛ запустила архив с хайлайтами за все 33 сезона. На главной странице игра с покером Аршавина в разделе «лучшие матчи в истории»
АПЛ объявила о возможности пересмотреть в записи матчи и хайлайты за всю историю лиги.
«Теперь болельщики АПЛ могут посмотреть полные записи исторических матчей, а также трехминутные, восьмиминутные и двадцатиминутные обзоры», – говорится в сообщении лиги.
Кроме того, фанатам доступны хайлайты с лучшими индивидуальными выступлениями конкретных футболистов.
В частности, в раздел «лучшие матчи в истории» была включена игра «Ливерпуля» и «Арсенала» в 2009 году (4:4), когда Андрей Аршавин сделал покер.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт АПЛ
Именно это позволило сохранить силы на рывок через все поле на 4 гол.
Хотя и так очень здорово!