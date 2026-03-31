АПЛ запустила архив с хайлайтами за все 33 сезона. На главной странице игра с покером Аршавина в разделе «лучшие матчи в истории»

АПЛ объявила о возможности пересмотреть в записи матчи и хайлайты за всю историю лиги.

«Теперь болельщики АПЛ могут посмотреть полные записи исторических матчей, а также трехминутные, восьмиминутные и двадцатиминутные обзоры», – говорится в сообщении лиги.

Кроме того, фанатам доступны хайлайты с лучшими индивидуальными выступлениями конкретных футболистов.

В частности, в раздел «лучшие матчи в истории» была включена игра «Ливерпуля » и «Арсенала » в 2009 году (4:4), когда Андрей Аршавин сделал покер.