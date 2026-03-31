  • АПЛ запустила архив с хайлайтами за все 33 сезона. На главной странице игра с покером Аршавина в разделе «лучшие матчи в истории»
АПЛ запустила архив с хайлайтами за все 33 сезона. На главной странице игра с покером Аршавина в разделе «лучшие матчи в истории»

АПЛ запустила видеоархив всех матчей.

АПЛ объявила о возможности пересмотреть в записи матчи и хайлайты за всю историю лиги.

«Теперь болельщики АПЛ могут посмотреть полные записи исторических матчей, а также трехминутные, восьмиминутные и двадцатиминутные обзоры», – говорится в сообщении лиги.

Кроме того, фанатам доступны хайлайты с лучшими индивидуальными выступлениями конкретных футболистов.

В частности, в раздел «лучшие матчи в истории» была включена игра «Ливерпуля» и «Арсенала» в 2009 году (4:4), когда Андрей Аршавин сделал покер.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт АПЛ
Ничего удивительного, Шава в том матче выдал грандиозный уровень. Да и сам матч был шикарным.
Ничего удивительного, Шава в том матче выдал грандиозный уровень. Да и сам матч был шикарным.
Андрей сам говорил, что в целом матч он отыграл не очень, мало двигался.
Именно это позволило сохранить силы на рывок через все поле на 4 гол.
Если бы попал в раздел «Лучшее индивидуальное выступление», тоже было бы справедливо!
Хотя и так очень здорово!
И дубли Фернандо Торреса и Йосси Бенаюна
Легенда! (На этот раз без шуток)
Не знал, что Шава играет в покер: молодец.
Не знал, что Шава играет в покер: молодец.
в последнее время только в дурака
представляю сколько бы вони поднялось от пономарёвых с кавазашвилями, если б РФПЛ сделала аналогичный архив и поставила на обложку покер Кордобы)))
представляю сколько бы вони поднялось от пономарёвых с кавазашвилями, если б РФПЛ сделала аналогичный архив и поставила на обложку покер Кордобы)))
Так любой адекватный болельщик возмутился бы, матч Краснодар - Сочи (или с кем они там играли) - ну никак нельзя причислить к лучшим матчам в истории Премьер лиги)
представляю сколько бы вони поднялось от пономарёвых с кавазашвилями, если б РФПЛ сделала аналогичный архив и поставила на обложку покер Кордобы)))
их бы возглавил мистер Мостовой
Красава, вошёл в историю мирового футбола
Андрею понадобился 1 матч чтобы вписать свою имя в историю АПЛ 👏
Оо-хо-хо-хооооо! Ля-ля-ля!! Бенаюн
