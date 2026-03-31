Соболев – лучший игрок «Зенита» в феврале-марте. У форварда 5 (4+1) очков в 6 матчах
Соболев – лучший игрок «Зенита» в феврале-марте.
Александр Соболев признан лучшим игроком месяца в «Зените».
29-летний нападающий получил награду по итогам февраля-марта, опередив в голосовании болельщиков Дениса Адамова, Игоря Дивеева, Нино Моту, Луиса Энрике Андре, Педро дос Сантоса, Джона Дурана, Андрея Мостового, Даниила Кондакова, Джон Джона и Максима Глушенкова.
После возобновления сезона Соболев провел 6 матчей за петербургскую команду, забил 4 гола и отдал 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь.
ВАР сделал футбол лучше?8852 голоса
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Зенита»
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
