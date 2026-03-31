Экс-арбитр Скотт: «Cогласен с болельщиками, которые хотят меньше ВАР. Поведение игроков на поле ухудшилось – преувеличивают силу контакта в надежде, что это спровоцирует проверку»
Бывший арбитр АПЛ Грэм Скотт высказался относительно системы видеоповторов ВАР.
«Как арбитр я ценил, когда исправляли мои редкие грубые ошибки, но ненавидел стоять и ждать, пока коллега будет вникать в детали спорного решения по офсайду или мучительно размышлять над судейским решением, которое ему не нравилось, но которое, казалось бы, не было явно ошибочным.
Еще хуже было сидеть в кресле и пытаться понять, чего ожидают тренеры, СМИ и игра в целом, находясь в герметично закрытой студии, отрезанной от происходящего и не имея ни малейшего представления о наилучшем варианте.
Конечно, было множество неверных решений, которые исправлялись на благо игры. У ВАР есть незаметные преимущества, включая сокращение откровенных симуляций.
Однако теперь игроки преувеличивают силу каждого контакта в надежде, что это спровоцирует проверку ВАР, которая может оказаться в их пользу.
Поведение игроков на поле в целом ухудшилось, поскольку они поняли, что публичная и громкая апелляция может привести к тому, что система ВАР начнет поиск доказательств, которые могут привести к отмене гола, назначению пенальти или красной карточки в их пользу.
Если одна команда окружает арбитра, то другая чувствует себя обязанной присоединиться, чтобы ее точка зрения была услышана.
Я согласен с болельщиками, которые хотят меньше ВАР, а не больше.
Давайте попробуем систему запросов на пересмотр решений, когда каждая команда получает только один запрос на тайм, и будем воспроизводить весь процесс на больших экранах стадиона», – написал Грэм Скотт.
76% болельщиков в АПЛ выступают за отмену ВАР, следует из опроса Ассоциации болельщиков Англии и Уэльса. Лишь 3,4% считают, что система видеоповторов сделала футбол лучше
Поэтому можно было держать друг друга руками при угловом ударе. Судья не видел наступы после завершенного удара. Пропускались неочевидные контакты в ногах. И тд и тп.
А как быть с ВАР? Они смотрят в телевизор - на бумаге это нарушение. Нельзя соперника руками держать, хватать его за шею, тянуть майку, наступать на ноги …
Но 7 лет назад никто за это не карал. И чем дальше, тем ВАР зорче. Если этот процесс не остановить, то стиль игры должен серьезно поменяться. Будет ещё больше свободы у нападающих, еще меньше контактной борьбы.
Иначе легковесные контакты превращаются в пенальти. И чаще всего абсолютно неопасный момент превращается в голевой. Логику игры это сильно рушит