  Экс-арбитр Скотт: «Cогласен с болельщиками, которые хотят меньше ВАР. Поведение игроков на поле ухудшилось – преувеличивают силу контакта в надежде, что это спровоцирует проверку»
Экс-арбитр Скотт: «Cогласен с болельщиками, которые хотят меньше ВАР. Поведение игроков на поле ухудшилось – преувеличивают силу контакта в надежде, что это спровоцирует проверку»

Бывший арбитр АПЛ Грэм Скотт высказался относительно системы видеоповторов ВАР.

«Как арбитр я ценил, когда исправляли мои редкие грубые ошибки, но ненавидел стоять и ждать, пока коллега будет вникать в детали спорного решения по офсайду или мучительно размышлять над судейским решением, которое ему не нравилось, но которое, казалось бы, не было явно ошибочным.

Еще хуже было сидеть в кресле и пытаться понять, чего ожидают тренеры, СМИ и игра в целом, находясь в герметично закрытой студии, отрезанной от происходящего и не имея ни малейшего представления о наилучшем варианте.

Конечно, было множество неверных решений, которые исправлялись на благо игры. У ВАР есть незаметные преимущества, включая сокращение откровенных симуляций.

Однако теперь игроки преувеличивают силу каждого контакта в надежде, что это спровоцирует проверку ВАР, которая может оказаться в их пользу.

Поведение игроков на поле в целом ухудшилось, поскольку они поняли, что публичная и громкая апелляция может привести к тому, что система ВАР начнет поиск доказательств, которые могут привести к отмене гола, назначению пенальти или красной карточки в их пользу.

Если одна команда окружает арбитра, то другая чувствует себя обязанной присоединиться, чтобы ее точка зрения была услышана.

Я согласен с болельщиками, которые хотят меньше ВАР, а не больше.

Давайте попробуем систему запросов на пересмотр решений, когда каждая команда получает только один запрос на тайм, и будем воспроизводить весь процесс на больших экранах стадиона», – написал Грэм Скотт.

76% болельщиков в АПЛ выступают за отмену ВАР, следует из опроса Ассоциации болельщиков Англии и Уэльса. Лишь 3,4% считают, что система видеоповторов сделала футбол лучше

ВАР сделал футбол лучше?8824 голоса
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Telegraph
А до этого они не преувеличивали, чтобы воздействовать на судью в поле? Что за бред... Эти шизо-противники ВАРа забыли какие были ляпы до него...
ВАР оказался чертом, выпрыгнувшем из табакерки. В футболе существовал допуск борьбы. Масса формальных нарушений не фиксировалась.

Поэтому можно было держать друг друга руками при угловом ударе. Судья не видел наступы после завершенного удара. Пропускались неочевидные контакты в ногах. И тд и тп.

А как быть с ВАР? Они смотрят в телевизор - на бумаге это нарушение. Нельзя соперника руками держать, хватать его за шею, тянуть майку, наступать на ноги …

Но 7 лет назад никто за это не карал. И чем дальше, тем ВАР зорче. Если этот процесс не остановить, то стиль игры должен серьезно поменяться. Будет ещё больше свободы у нападающих, еще меньше контактной борьбы.

Иначе легковесные контакты превращаются в пенальти. И чаще всего абсолютно неопасный момент превращается в голевой. Логику игры это сильно рушит
Все просто, ВАР нужно вводить абсолютно на все моменты, не только пенки, офсайды и красные.
Рекомендуем
Главные новости
Де Дзерби возглавит «Тоттенхэм». Клуб договорился с тренером (Джанлука Ди Марцио)
4 минуты назад
Товарищеский матч. Россия сыграет с Мали. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
5 минут назад
Лукаку не явился на тренировку «Наполи», сообщил клуб: «Оставляем за собой право решать, принимать ли дисциплинарные меры, а также продолжать ли игроку выступать за команду»
13 минут назад
АПЛ запустила архив с хайлайтами за все 33 сезона. На главной странице игра с покером Аршавина в разделе «лучшие матчи в истории»
14 минут назадФото
Кто носит в сумке расческу и джерси «МЮ»?
20 минут назадТесты и игры
Соболев – лучший игрок «Зенита» в феврале-марте. У форварда 5 (4+1) очков в 6 матчах
20 минут назад
«Атлетико» интересен Кукурелья. «Челси» не намерен продавать защитника
32 минуты назад
Орлов о сборной России: «Я хочу видеть лучших футболистов, а Карпин каких-то игроков просматривает на будущее. А где оно? Когда оно наступит? Где свет в конце тоннеля?»
сегодня, 11:20
Милонов об окладе Семака: «Ощущение, что в «Зените» играют Трампы. В Петербурге неприлично спрашивать про зарплаты в футболе. Какой ответ ни получишь, он будет потрясающе огромный»
сегодня, 11:01
Сергей Семак: «Зенит» стал менее зависим от Вендела с приходом Джона и прогрессом Педро. Есть варианты, при которых его можно заменить в центре»
сегодня, 10:29
Ко всем новостям
Последние новости
Митрески о словах Аршавина: «Спартак» – великая команда, самая лучшая в России. Андрей Сергеевич, надо уважать историю»
1 минуту назад
Товарищеские матчи. Англия примет Японию, Испания – Египет, Аргентина против Замбии, Казахстан играет с Коморскими островами
15 минут назадLive
Владимир Пономарев: «В ЦСКА собрались бегунки, Глебов – это пока безголовый мальчишка. Он несется, как электричка – скорость у него неплохая, но это может закончиться в любой момент»
48 минут назад
Губерниев о сборной России: «Штаб Карпина, надеюсь, без использования великого русского мата заранее, а не в перерыве, объяснит, что из себя представляет Мали»
50 минут назад
Бевеев о квартире в Москве: «Пока так и не купил. В планах такое есть. Но сейчас я в раздумьях, стоит ли вообще это делать – не знаю, хочу ли там жить»
сегодня, 11:06
Гендиректор «Ньюкасла» поддержал Хау на фоне 12-го места в АПЛ: «Эдди – наш тренер. Рассчитываю на отличный результат до конца сезона, поговорим о будущем, когда придет время»
сегодня, 11:01
«Милан» купил второго бомбардира «Партизана» Костича за 3 млн евро
сегодня, 10:55
«Те же самые футболисты «Спартака» стали выглядеть сильнее. В атаке команда сильно добавила, стала креативнее». Ромащенко о работе Карседо
сегодня, 10:29
Ринат Дасаев: «Пять вызванных в сборную вратарей – о многом говорит. Одного конкретно лучшего у нас нет. Может, Сафонов, но и он в нескольких играх запускал»
сегодня, 10:43
«Будет сложно продать сегодняшнего Луиса Энрике за 40 млн евро. Он не оправдывает надежд и сделанных вложений». Лепсая о вингере «Зенита»
сегодня, 10:14
Рекомендуем