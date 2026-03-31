Экс-арбитр Скотт: «Cогласен с болельщиками, которые хотят меньше ВАР. Поведение игроков на поле ухудшилось – преувеличивают силу контакта в надежде, что это спровоцирует проверку»

Грэм Скотт: согласен с болельщиками, которые хотят меньше ВАР.

Бывший арбитр АПЛ Грэм Скотт высказался относительно системы видеоповторов ВАР.

«Как арбитр я ценил, когда исправляли мои редкие грубые ошибки, но ненавидел стоять и ждать, пока коллега будет вникать в детали спорного решения по офсайду или мучительно размышлять над судейским решением, которое ему не нравилось, но которое, казалось бы, не было явно ошибочным.

Еще хуже было сидеть в кресле и пытаться понять, чего ожидают тренеры, СМИ и игра в целом, находясь в герметично закрытой студии, отрезанной от происходящего и не имея ни малейшего представления о наилучшем варианте.

Конечно, было множество неверных решений, которые исправлялись на благо игры. У ВАР есть незаметные преимущества, включая сокращение откровенных симуляций.

Однако теперь игроки преувеличивают силу каждого контакта в надежде, что это спровоцирует проверку ВАР, которая может оказаться в их пользу.

Поведение игроков на поле в целом ухудшилось, поскольку они поняли, что публичная и громкая апелляция может привести к тому, что система ВАР начнет поиск доказательств, которые могут привести к отмене гола, назначению пенальти или красной карточки в их пользу.

Если одна команда окружает арбитра, то другая чувствует себя обязанной присоединиться, чтобы ее точка зрения была услышана.

Я согласен с болельщиками, которые хотят меньше ВАР, а не больше.

Давайте попробуем систему запросов на пересмотр решений, когда каждая команда получает только один запрос на тайм, и будем воспроизводить весь процесс на больших экранах стадиона», – написал Грэм Скотт.

76% болельщиков в АПЛ выступают за отмену ВАР, следует из опроса Ассоциации болельщиков Англии и Уэльса. Лишь 3,4% считают, что система видеоповторов сделала футбол лучше