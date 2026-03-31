«Атлетико» интересен Кукурелья. «Челси» не намерен продавать защитника

Как сообщает As, мадридский клуб изучает рынок в поисках левого защитника и хотел бы подписать Марка Кукурелью. Однако лондонцы не намерены продавать игрока. 

В список игроков, за которыми следит «Атлетико», также входят арендованный «Эспаньолом» у «Вильярреала» Карлос Ромеро, Максимилиано Араухо из «Спортинга», Натаниэль Браун из «Айнтрахта» и Хоакин Сейс из «Брюгге». Однако именно Кукурелья считается приоритетной целью. 

В текущем сезоне АПЛ игрок «Челси» провел 27 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативных паса. Его статистику можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
