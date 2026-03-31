«Атлетико» интересен Кукурелья. «Челси» не намерен продавать защитника

«Атлетико» интересуется Марком Кукурельей.

Как сообщает As, мадридский клуб изучает рынок в поисках левого защитника и хотел бы подписать Марка Кукурелью. Однако лондонцы не намерены продавать игрока.

В список игроков, за которыми следит «Атлетико», также входят арендованный «Эспаньолом » у «Вильярреала » Карлос Ромеро , Максимилиано Араухо из «Спортинга », Натаниэль Браун из «Айнтрахта» и Хоакин Сейс из «Брюгге». Однако именно Кукурелья считается приоритетной целью.

В текущем сезоне АПЛ игрок «Челси» провел 27 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативных паса.