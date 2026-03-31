Владимир Пономарев: «В ЦСКА собрались бегунки, Глебов – это пока безголовый мальчишка. Он несется, как электричка – скорость у него неплохая, но это может закончиться в любой момент»

Владимир Пономарев: в ЦСКА собрались бегунки.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о нынешнем составе московской команды.

«В ЦСКА собрались бегунки. Глебов – это пока безголовый мальчишка. Читал, что он входит в лидеры по рывкам, но мне даже смешно это читать. Вспомнил даже, как я однажды Эдику Стрельцову говорю: «Ты чего не бегаешь в игре?» А он в ответ: «Пусть лошади бегают, а я – играю!» Поэтому в первую очередь надо голову иметь.

Глебов несется, как электричка, чешет вперед! Скорость у него неплохая, но это может закончиться в любой момент. К тому же защитники занимаются подстраховкой. У Глебова и финтов мало, а нападающий должен обладать ими, хотя бы на замахах убирать. Но сейчас этим не пользуются, только в пас играют. Поэтому и футбола у нас нет», – сказал Пономарев.