13

Владимир Пономарев: «В ЦСКА собрались бегунки, Глебов – это пока безголовый мальчишка. Он несется, как электричка – скорость у него неплохая, но это может закончиться в любой момент»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о нынешнем составе московской команды.

«В ЦСКА собрались бегунки. Глебов – это пока безголовый мальчишка. Читал, что он входит в лидеры по рывкам, но мне даже смешно это читать. Вспомнил даже, как я однажды Эдику Стрельцову говорю: «Ты чего не бегаешь в игре?» А он в ответ: «Пусть лошади бегают, а я – играю!» Поэтому в первую очередь надо голову иметь.

Глебов несется, как электричка, чешет вперед! Скорость у него неплохая, но это может закончиться в любой момент. К тому же защитники занимаются подстраховкой. У Глебова и финтов мало, а нападающий должен обладать ими, хотя бы на замахах убирать. Но сейчас этим не пользуются, только в пас играют. Поэтому и футбола у нас нет», – сказал Пономарев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Свою задачу, притащить мяч в штрафную, успешно выполняет. Без него было бы совсем глухо. Хороший парень.
Стрельцов, конечно, великий футболист. И я им всегда восхищался. Но при своей пешеходности он сейчас проигрывал бы даже Соболеву. В современном футболе одного паса пяткой недостаточно. Сейчас пешком ходить может только Месси и никто более. А Пономарев застрял в 60-х. Пора бы уже оставить в покое нафталинового чемпиона.
Ветеран, по мимо прочего, склонен нести околесицу. В силу заслуг и возраста надо делать скидку - иногда 100 процентную.
В принципе, ничего особого он не показывает, но среди молодых выделяется. Да, не уровень Батракова или Кисляка, но все же.
Немного интеллекта футбольного, и будет хорошим игроком
Поздравляем Вас с установлением Вашего бюста на аллее славы ЦСКА! И побольше ваших комментариев.
Мне хочется, чтобы Глебов превратился во второго Головина или первого Глебова, но явно не во второго Ефремова, пока болтается на грани между этими реалиями, надо сделать верный шаг!
А что , кроме скорости есть у Глебова ?
Ну реально - всадник без головы, прокинул и побежал.
Ещё передачу может голевую отдать после рывка, например или гол забить или убежать от защитников и замкнуть передачу.
