Губерниев о сборной России: «Штаб Карпина, надеюсь, без использования великого русского мата заранее, а не в перерыве, объяснит, что из себя представляет Мали»

Дмитрий Губерниев дал комментарий перед матчем России и Мали.

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Мали.

Игра пройдет 31 марта.

«Стоит ждать, что футболисты сборной России узнают о достоинствах своих соперников до начала матча, а не в перерыве, как это было в матче с Никарагуа.

Я, как футбольный обозреватель, знал, что у никарагуанцев неплохая средняя линия и защита.

Они были достаточно неплохи, было понятно, что они смогут сдерживать натиск россиян и огрызаться. Наши же футболисты узнали только в перерыве, как мы помним.

Думаю, с этим связано появление видео с ненормативной лексикой Карпина из раздевалки. Чтобы мы рассуждали не о взаимоотношениях тренера и игроков, которые до матча почему‑то отсутствовали, а в перерыве присутствовали, а обсуждали только мат.

Надеюсь, тренерский штаб во главе с Карпиным без использования великого и могучего русского мата заранее, а не в перерыве, объяснит ребятам, что из себя представляет сборная Мали . Верю в Валерия Карпина и в сборную России по футболу», – сказал Дмитрий Губерниев.

