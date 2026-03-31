  • Губерниев о сборной России: «Штаб Карпина, надеюсь, без использования великого русского мата заранее, а не в перерыве, объяснит, что из себя представляет Мали»
Дмитрий Губерниев дал комментарий перед матчем России и Мали.

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Мали.

Игра пройдет 31 марта.

«Стоит ждать, что футболисты сборной России узнают о достоинствах своих соперников до начала матча, а не в перерыве, как это было в матче с Никарагуа.

Я, как футбольный обозреватель, знал, что у никарагуанцев неплохая средняя линия и защита.

Они были достаточно неплохи, было понятно, что они смогут сдерживать натиск россиян и огрызаться. Наши же футболисты узнали только в перерыве, как мы помним.

Думаю, с этим связано появление видео с ненормативной лексикой Карпина из раздевалки. Чтобы мы рассуждали не о взаимоотношениях тренера и игроков, которые до матча почему‑то отсутствовали, а в перерыве присутствовали, а обсуждали только мат.

Надеюсь, тренерский штаб во главе с Карпиным без использования великого и могучего русского мата заранее, а не в перерыве, объяснит ребятам, что из себя представляет сборная Мали. Верю в Валерия Карпина и в сборную России по футболу», – сказал Дмитрий Губерниев.

«Вы, #####, не ожидали, что они будут так вас #######». Карпин разнес сборную в перерыве с Никарагуа

"Я, как футбольный обозреватель, знал, что у никарагуанцев неплохая средняя линия и защита." - ой и любит же майонез на себя пуху накинуть, хлебом не корми!
Вроде как губа, а сует везде нос.
Всё то ты знаешь, умник. Неприятный персонаж, если мягко сказать.
Это тебя вообще не касается, тут другое, кто вынес сор из избы?)))
Какой футбольный оборзеватель? Какое-то *овно с микрофоном!
Пока жену не пристроит на должность в сборную, порядка не будет.
Материалы по теме
Орлов о сборной России: «Я хочу видеть лучших футболистов, а Карпин каких-то игроков просматривает на будущее. А где оно? Когда оно наступит? Где свет в конце тоннеля?»
сегодня, 11:20
Рекомендуем
Главные новости
Депутат Журова о матче России и США: «Многое зависит от того, кто выиграет выборы в Конгресс. Республиканцы поддержат проведение встречи, а демократы – вряд ли»
через 1 минуту
Смолов примирился с пострадавшим в драке в «Кофемании» и выплатит ему компенсацию в 4 млн рублей. Уголовное дело, вероятно, будет прекращено (Иван Карпов)
10 минут назадВидео
Де Дзерби возглавит «Тоттенхэм». Клуб договорился с тренером (Джанлука Ди Марцио)
26 минут назад
Товарищеский матч. Россия сыграет с Мали. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
27 минут назад
Лукаку не явился на тренировку «Наполи», сообщил клуб: «Оставляем за собой право решать, принимать ли дисциплинарные меры, а также продолжать ли игроку выступать за команду»
35 минут назад
АПЛ запустила архив с хайлайтами за все 33 сезона. На главной странице игра с покером Аршавина в разделе «лучшие матчи в истории»
36 минут назадФото
Соболев – лучший игрок «Зенита» в феврале-марте. У форварда 5 (4+1) очков в 6 матчах
42 минуты назад
Кто носит в сумке расческу и джерси «МЮ»?
42 минуты назадТесты и игры
Экс-арбитр Скотт: «Cогласен с болельщиками, которые хотят меньше ВАР. Поведение игроков на поле ухудшилось – преувеличивают силу контакта в надежде, что это спровоцирует проверку»
53 минуты назад
«Атлетико» интересен Кукурелья. «Челси» не намерен продавать защитника
54 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Более 30 тысяч зрителей посетят матч Россия – Мали на «Газпром Арене». 600 болельщиков поддержат Мали
41 секунду назад
Мостовой о внимании к Сафонову в сборной: «У нас много чего делается неправильно, Головин поскромнее, Матвей на коне. Если бы Доннарумма не ушел, он не был бы основным в «ПСЖ»
12 минут назад
Митрески о словах Аршавина: «Спартак» – великая команда, самая лучшая в России. Андрей Сергеевич, надо уважать историю»
23 минуты назад
Товарищеские матчи. Англия примет Японию, Испания – Египет, Аргентина против Замбии, Казахстан играет с Коморскими островами
37 минут назадLive
Владимир Пономарев: «В ЦСКА собрались бегунки, Глебов – это пока безголовый мальчишка. Он несется, как электричка – скорость у него неплохая, но это может закончиться в любой момент»
сегодня, 11:32
Бевеев о квартире в Москве: «Пока так и не купил. В планах такое есть. Но сейчас я в раздумьях, стоит ли вообще это делать – не знаю, хочу ли там жить»
сегодня, 11:06
Гендиректор «Ньюкасла» поддержал Хау на фоне 12-го места в АПЛ: «Эдди – наш тренер. Рассчитываю на отличный результат до конца сезона, поговорим о будущем, когда придет время»
сегодня, 11:01
«Милан» купил второго бомбардира «Партизана» Костича за 3 млн евро
сегодня, 10:55
«Те же самые футболисты «Спартака» стали выглядеть сильнее. В атаке команда сильно добавила, стала креативнее». Ромащенко о работе Карседо
сегодня, 10:29
Ринат Дасаев: «Пять вызванных в сборную вратарей – о многом говорит. Одного конкретно лучшего у нас нет. Может, Сафонов, но и он в нескольких играх запускал»
сегодня, 10:43
Рекомендуем