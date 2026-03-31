Орлов о сборной России: «Я хочу видеть лучших футболистов, а Карпин каких-то игроков просматривает на будущее. А где оно? Когда оно наступит? Где свет в конце тоннеля?»

Геннадий Орлов о сборной России: это лицо страны, я хочу видеть лучших игроков.

27 марта команда Валерия Карпина обыграла сборную Никарагуа со счетом 3:1.

«Про сборную я хочу сказать основные вещи, которые меня просто раздражают. Пусть на меня не обижаются ни Карпин, ни РФС .

Мы уже говорили о ценниках на билеты – минимум 700 рублей. И вот идет болельщик на матч сборной России – это лицо страны. Я хочу видеть лучших игроков. С первого тайма Головин не выходил, Кисляк не выходил. Был один Матвей Сафонов , и тот мяч пропустил… У него не хватает солидности, концентрации внимания. Но когда он попадает в игру – становится ярок. Поэтому он и играет за «ПСЖ».

За сборную должны играть лучшие футболисты. Надо брать тех, кто сейчас силен. А он [Карпин] сейчас каких-то игроков просматривает на будущее. Где оно, это будущее? Кто-нибудь может сказать, когда оно наступит? Где свет в конце тоннеля для нашего футбола?

В общем, проблемы есть. Мы всегда поддерживаем сборную, кто бы ее ни тренировал. Это футбольное лицо страны. Но важно, чтобы нам это лицо нравилось», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».