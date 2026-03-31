Орлов о сборной России: «Я хочу видеть лучших футболистов, а Карпин каких-то игроков просматривает на будущее. А где оно? Когда оно наступит? Где свет в конце тоннеля?»

Геннадий Орлов о сборной России: это лицо страны, я хочу видеть лучших игроков.

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что его не устраивает в нынешней сборной России.

27 марта команда Валерия Карпина обыграла сборную Никарагуа со счетом 3:1.

«Про сборную я хочу сказать основные вещи, которые меня просто раздражают. Пусть на меня не обижаются ни Карпин, ни РФС.

Мы уже говорили о ценниках на билеты – минимум 700 рублей. И вот идет болельщик на матч сборной России – это лицо страны. Я хочу видеть лучших игроков. С первого тайма Головин не выходил, Кисляк не выходил. Был один Матвей Сафонов, и тот мяч пропустил… У него не хватает солидности, концентрации внимания. Но когда он попадает в игру – становится ярок. Поэтому он и играет за «ПСЖ».

За сборную должны играть лучшие футболисты. Надо брать тех, кто сейчас силен. А он [Карпин] сейчас каких-то игроков просматривает на будущее. Где оно, это будущее? Кто-нибудь может сказать, когда оно наступит? Где свет в конце тоннеля для нашего футбола?

В общем, проблемы есть. Мы всегда поддерживаем сборную, кто бы ее ни тренировал. Это футбольное лицо страны. Но важно, чтобы нам это лицо нравилось», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Геннадий Сергеевич, ну потерпи еще немного...
Геннадий Сергеевич, ну потерпи еще немного...
Времени то уйма на потерпеть у него
Времени то уйма на потерпеть у него
Да вот вот нас вернут.
Вернут, а сборная не готова. И что? И все! Капец!
Лучших футболистов в России нет
Уровень футбола падает просто критически быстро, неужели незаметно.
Тоннель и так светлый, зачем нам конец
Согласен с Орловым. Сколько можно отсматривать кандидатов? Идёшь на стадион или сидишь у телевизора, чтобы увидеть игру сборной. То есть игру команды из игроков, которые действительно лучшие, которые сыграны между собой, которые понимают друг-друга. А не смотреть на этот балаган из непонятно кого.
Валера на подсосе у агентов. Вот и вызывает непойми кого. Скоро лимит, нужно ценники набивать на поленья
Свет в конце не туннеля, а месяца, когда Карпину приходят очередные проценты от агентов😎
Геша, в последнем матче сборной все были "лучшими"! Победный состав не меняют!
